WWFジャパン 環境・エネルギー分野の専門ディレクター 小西雅子が「赤松賞」を受賞

WWFジャパン

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（東京都港区、会長：末吉竹二郎、以下WWFジャパン）は、気候・エネルギーグループ 専門ディレクター（環境・エネルギー分野）の小西雅子が、女性の社会貢献活動を顕彰する「赤松賞」を受賞したことをお知らせします。

本賞は、女性の地位向上や労働運動、地域社会の福祉等に長年にわたり貢献してきた方を顕彰するものです。昭和46年に創設され、社会の基盤である「草の根」の活動に地道に取り組む女性を広く表彰しています。

WWFジャパン 専門ディレクター(環境・エネルギー) 小西雅子

■受賞の背景

小西は2005年よりWWFジャパンにおいて、国連気候変動枠組条約の国際交渉や、日本および世界のエネルギー政策に関する提言に取り組んできました。特にパリ協定をはじめとする気候変動対策の推進において、政策提言、企業への働きかけ、社会への発信を通じて長年にわたり活動を続けています。

また、大学教育や政府審議会委員としての活動に加え、企業のサステナビリティ経営への助言など、多様な分野で環境・エネルギー政策の実装に貢献してきました。こうした長年の実践的な取り組みと、社会における持続可能な変革への貢献が評価され、今回の受賞に至りました。

■小西雅子 コメント

栄えある赤松賞に、「社会に貢献してきた」と評価頂いたことは大変光栄に思っています。天気キャスターとして働いていたときに地球温暖化の進行に危機感を覚え、日々の天気予報から気候変動の世界に飛び込んで早20年。時に全く動かない気候変動対策にじりじりしながらも、国際交渉の場に身を置いて世界最先端の持続可能性の知見に触れられるプロセスは実に魅力的で、続けてこられました。今や脱炭素化は世界経済の要となる時代に移り変わり、今後も紆余曲折はあっても人類は正しい選択をしていくものと信じています。その一助になっていきたいと願っています。

■赤松賞について

赤松賞は、故・赤松常子参議院議員の功績を記念して制定された賞で、女性の地位向上や社会活動、平和運動などに10年以上にわたり取り組む女性を対象としています。

■小西雅子 プロフィール

博士（公共政策学・法政大）。米ハーバード大修士課程修了。気象予報士。

中部日本放送アナウンサーなどを経て、2005年から国際NGOのWWFジャパン勤務。2017年から大学教員兼職、2022年から東邦銀行の社外取締役も務める。

国連の気候変動に関するCOP会議に2005年から参画、「パリ協定」の成立を間近でフォロー。国内外の環境エネルギー政策に高度な専門知見を持ち、企業経営層へのサステナビリティ経営に関するアドバイス経験豊富。環境省中央環境審議会委員など複数の公職も務める。

主な著書と論文

・『気候変動政策をメディア議題に』著 (ミネルヴァ書房2022)

・『地球温暖化を解決したい エネルギーをどう選ぶ？』著（岩波書店2021）

WWFについて

WWFは100カ国以上で活動している環境保全団体で、1961年に設立されました。人と自然が調和して生きられる未来をめざして、失われつつある生物多様性の豊かさの回復や、地球温暖化防止などの活動を行なっています。 https://www.wwf.or.jp