【埼玉県】「第25回渋沢栄一賞」募集開始！

埼玉県

埼玉県では、「第25回渋沢栄一賞」の候補者となる企業経営者の推薦・情報提供の受付を6月22日（月曜日）から開始しました。

500社を超える企業の設立や運営に携わるとともに、福祉や教育、国際親善など約600もの公共事業に力を尽くした本県の偉人渋沢栄一翁の功績や生き方を顕彰し、その精神を受け継ぐ全国の企業経営者を表彰するもので、埼玉から全国へ企業家のあるべき姿を発信していきます。

第25回となる今年度も現代の渋沢栄一と呼ぶにふさわしい優れた企業経営者に賞が贈られますよう、全国の皆様から多くの御推薦・情報提供をお待ちしています。

第25回渋沢栄一賞募集案内の概要

1 候補者

企業倫理に則った健全かつ優れた経営と、社会貢献や地域貢献を行っている全国の企業経営者が対象です。

2 推薦・情報提供方法

国、地方公共団体、関係団体等から推薦・情報提供をいただきます(自薦は不可)。

詳細は下記ホームページを御覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/sibusawaeiichishou.html

3 募集期間

令和8年6月22日(月曜日)～令和8年8月28日(金曜日)

4 選考方法

渋沢栄一賞選考委員会での審査を経て、埼玉県知事が決定します。

5 受賞者の発表・表彰

令和9年1月に受賞者を発表し、2月に表彰式を行う予定です。

6 実施主体

主催：埼玉県・(公財)渋沢栄一記念財団・深谷市

後援：総務省・中小企業庁・全国知事会・(一社)日本経済団体連合会・日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会・全国商店街振興組合連合会・(独法)国際協力機構・(独法)国際交流基金・(独法)中小企業基盤整備機構関東本部・(社福)全国社会福祉協議会・(一社)埼玉県商工会議所連合会・埼玉県商工会連合会・埼玉県中小企業団体中央会・(一社)埼玉県経営者協会・(一社)埼玉県経営合理化協会・埼玉経済同友会・（一社）埼玉中小企業家同友会・(社福)埼玉県社会福祉協議会・日本赤十字社埼玉県支部・日本経済新聞社さいたま支局・日刊工業新聞社さいたま総局

協賛：(公財)埼玉県産業文化センター

渋沢栄一賞とは

平成12年度から、渋沢栄一翁の業績をたたえ、郷土の偉人を顕彰するとともに、企業等の社会貢献活動を促進することを目的として始まりました。

渋沢翁は近代日本の礎を築いた日本を代表する偉人であることから、平成14年度からは全国の企業経営者を対象とする現在の形の賞とし、今回で第25回を迎えました。第24回までに、63者が受賞しています。(別添、渋沢栄一賞受賞者一覧(第24回まで)のとおり)

「渋沢栄一賞」を贈ることで今日の企業家のあるべき姿を示すとともに、渋沢翁の生き方や功績を全国に発信しています。

＜問い合わせ先＞

埼玉県 産業労働部 産業労働政策課 商工団体担当

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

TEL：048-830-3726 E-mail：a3710-02@pref.saitama.lg.jp

●渋沢栄一賞受賞者一覧(第24回まで)

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-994-ad3de1239b38d537ee18fa258910ec31.pdf

●第25回渋沢栄一賞募集パンフレット

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-994-559bb19e3c003f5a3129dd760bcc9987.pdf