まるまるひがしにほんで「敦賀・若狭フェア」を開催します！

さいたま市

東日本の「ヒト・モノ・情報」が大宮に集合！交流・発信・活性化を促す地方創生の場「まるまるひがしにほん」で開催するイベント情報をお知らせします。

まるまるひがしにほんでは、6月23日(火曜日）から28日(日曜日)まで「敦賀・若狭フェア」を開催します。

6月が旬の福井梅をはじめ、今話題の鯖缶など、敦賀・若狭エリアが誇るこだわりの特産品をお届けします。

さらに週末には、恒例の「振る舞い」企画やご当地キャラクターの登場など、見逃せないスペシャルイベントも開催！

福井の魅力を楽しむチャンスです。ぜひこの機会に、まるまるひがしにほんにお越しください！

1 名称

「敦賀・若狭フェア 」

2 日時

令和8年6月23日(火曜日）から28日(日曜日) 11時から19時まで

※最終日の28日は18時に閉館します。

3 場所

まるまるひがしにほん(さいたま市大宮区大門町1-6-1)

4 内容

福井梅や鯖缶など、敦賀・若狭エリアの特産品販売

※開催内容については、予告なく変更となる場合があります。

5 まるまるひがしにほん（東日本連携センター）とは

「東日本の玄関口」であるさいたま市のメリットを生かし、東日本の「ヒト・モノ・情報」の交流・発信を促進し、さいたま市を含めた東日本の地域経済を活性化することで、東日本地域の地方創生に寄与することを目的として開設されました。開設以来、シティプロモーションの場として、さいたま市や東日本の魅力を広く発信するとともに、ビジネスマッチングの場として、東日本各地の事業者と市内事業者の取引拡大を支援しています。

まるまるひがしにほん（東日本連携センター）https://marumaru-higashinihon.jp/

6 問い合わせ先

さいたま市経済政策課

電話：048-829-1401

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