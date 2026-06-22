株式会社ダイワコーポレーション、体育会学生のキャリア形成を支援する専門情報サイトを監修

株式会社ダイワコーポレーション

物流サービスを提供する株式会社ダイワコーポレーション（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：曽根 和光）が監修した、体育会学生の就職活動やキャリア形成を支援する専門情報サイト「Logiスタジアム」が、6月15日（月）に公開されました。

本サイトでは、体育会学生が競技活動を通じて培った強みやキャリアの可能性を紹介するとともに、物流倉庫業の役割や仕事の魅力、ダイワコーポレーションの事業・働き方に関する情報を発信し、学生の企業選択やキャリア形成を支援します。

体育会学生の就職活動・キャリア形成を支援する専門情報サイト「Logiスタジアム」■サイト監修の背景

体育会学生は、競技活動を通じて高い目標達成力や継続力、チームワークを培っています。一方で、練習や試合、遠征などに多くの時間を費やすことから、就職活動に関する情報収集や企業研究の機会が限られるケースも少なくありません。また、体育会学生の中には、自身の経験や強みをどのように企業に伝えればよいか分からず、就職活動に不安を抱えるケースも見受けられます。

当社では、競技活動を通じて培われる主体性や粘り強さ、協調性が物流業界・倉庫業において大きな強みになることを実感し、これまで体育会学生の採用を積極的に行ってきました。その結果、社員の約37％を体育会出身者が占めています。（2026年4月1日現在）

こうした経験を生かし、体育会学生のキャリア形成を支援するとともに、物流業界をはじめとする企業とのより良い出会いを促進することを目的として、本サイトを監修いたしました。

■「Logiスタジアム」サイトの特長- 体育会学生の強みを生かしたキャリア形成を支援競技活動を通じて培った主体性、継続力、フォロワーシップ、目標達成力などの強みを、就職活動や社会人としてのキャリアにどのように生かせるのかを分かりやすく紹介します。体育会学生ならではの経験を将来のキャリアにつなげるための情報を発信します。- 業界・企業理解を深めるコンテンツを掲載物流倉庫業の役割や仕事の魅力、企業での働き方などを紹介し、学生の業界・企業理解をサポートします。また、ダイワコーポレーションで活躍する体育会出身社員のインタビューを掲載。約15名の体育会出身者が協力し、自身の競技経験や入社のきっかけ、現在の仕事内容、キャリア形成について語っています。- 就職活動に役立つコラムも掲載自己分析や業界研究、企業研究、エントリーシート作成、面接対策など、就職活動に役立つ情報をコラムとして発信しています。■今後の展望

本サイトを通じて、体育会学生が自身の将来やキャリアについて考える機会を提供するとともに、物流倉庫業の魅力や当社の事業・働き方について発信してまいります。

当社はこれまでも体育会学生を積極的に採用しており、競技活動で身に付けたチャレンジ精神やチームワークを高く評価してきました。今後も体育会学生をはじめ、幅広い学生との出会いを大切にし、採用活動を推進してまいります。

■サイト概要- サイト名： Logiスタジアム- URL： https://www.logi-stadium.com/- 公開日： 2026年6月15日（月）- スポンサー：株式会社ダイワコーポレーション- 運営： Zenken株式会社

本サイトは、株式会社ダイワコーポレーションがスポンサーとして企画・情報提供を行い、コンテンツマーケティング事業を展開するZenken株式会社が運営しています。

■株式会社ダイワコーポレーションについて

株式会社ダイワコーポレーションは東京、神奈川、千葉、埼玉に物流拠点を構える物流・倉庫企業です。

お客様の物流業務を請け負う倉庫管理業、倉庫スペースをお貸しする物流不動産業、物流のお悩みに寄り添う物流コンサルティング業が主なビジネスです。2026年10月に創立75周年を迎えます。関東の少年野球大会の開催や、フードロス削減プロジェクトといった社会貢献活動にも取り組んでいます。お客様エンドユーザーのために行動し倉庫の存在価値を高めることで、物流業界全体の地位向上と100年企業を目指してまいります。

【会社概要】

会社名： 株式会社ダイワコーポレーション

代表： 代表取締役社長 曽根 和光

本社： 東京都品川区南大井六丁目17番14号

電話： 03-3763-4511（代表）

ホームページ： http://www.daiwacorporation.co.jp/

設立： 1951年10月

資本金： 90,000千円

事業内容： 普通倉庫業、倉庫施設等の賃貸業、ビル賃貸業、自動車運送取扱事業、

損害保険取扱業、不動産業、輸出入貨物取扱業、宅地建物取引業