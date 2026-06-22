Qoo10、PLAVE初のワールドツアー日本公演『2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Japan』ファンクラブ先行チケットを独占販売！

eBay Japan合同会社



インターネット総合ショッピングモール「Qoo10（キューテン）」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、K-POPバーチャルアイドル「PLAVE（プレイブ）」初のワールドツアー『2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC]』日本公演のファンクラブ先行チケットをQoo10にて独占販売します。『2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC]』は、PLAVEにとって初となるワールドツアーです。韓国・仁川公演を皮切りに、日本・神奈川、高雄、バンコク、シンガポール、台北、マカオなどアジア各地で開催予定です。日本公演は2026年9月26日（土）・27日（日）の2日間にわたり神奈川県のぴあアリーナMMで開催されます。

『2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Japan』

チケット販売ページURL：

https://www.hybejapan-concert.com/statics/plave_keepitmanic_in_japan

PLAVEは、メンバー5人で構成されるK-POPバーチャルアイドルグループで、独自のストーリー性を持つ世界観と高い音楽性でアジアを中心に世界中のファンから支持を集めています。2025年2月に発売した3rd Mini Album 'Caligo Pt.1'は初動売上100万枚を突破し、オリコンデイリーアルバムランキングおよびBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャートで1位を獲得。また2025年11月発売の2nd Single Album 'PLBBUU'、および2026年4月発売の4th Mini Album 'Caligo Pt.2'の初動売上はそれぞれ109万枚、125万枚を記録し、３作連続初動ミリオンセラーを達成しました。さらに日本デビュー作のJP 1ST SINGLE「かくれんぼ」でも日本主要音楽チャートで複数の1位を記録。最近では、「第40回日本ゴールドディスク大賞」で「ベスト3ニュー・アーティスト(アジア)」の受賞を果たし、海外バーチャルアイドルとして初受賞というK-POP史のみならず日本の音楽史に名を残す偉業を成し遂げました。

昨年開催されたアジアツアーでは、ソウル、台北、香港、バンコク、東京（幕張メッセ 幕張イベントホール）などで公演を実施し、大きな反響を呼びました。今回は、その成功を経て開催される初のワールドツアーとなり、ファンの期待が高まっています。

Qoo10はこれまでもK-POPアーティストのコンサートやアワードイベント、音楽フェスティバルなどのチケット販売を通じて、ファンの皆さまへ特別な体験を提供してまいりました。今後も、日本のエンターテインメント市場のさらなる発展に貢献するとともに、お客様に心躍る体験をお届けしてまいります。

■『2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Japan』開催概要

日程：2026年9月26日（土）、27日（日）

会場：ぴあアリーナMM（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）

主催・主管：VLAST / HYBE JAPAN

制作：VLAST / CREAMLIVE UNITED / METALOCAT / i-motto

PLAVE JAPAN OFFICIAL SITE：https://plave-official.jp/

■チケット販売概要

価格：

【VIP席】（アップグレードチケット）

24,300円(税込)

※指定席16,000円＋アップグレードチケット8,300円

※PLLI MEMBERSHIP (JP/GLOBAL)限定

【指定席】

16,000円(税込)

販売方法：PLAVE GLOBAL OFFICIAL FANCLUB PLLI MEMBERSHIP (JP) 会員対象先行販売

チケット販売ページURL：https://www.hybejapan-concert.com/statics/plave_keepitmanic_in_japan

※詳細はチケット販売ページをご確認ください。

■PLAVE（プレイブ）について

PLAVEは、2023年3月に韓国でデビューした5人組K-POPバーチャルアイドルです。YEJUN（イェジュン）、NOAH（ノア）、BAMBY（バンビ）、EUNHO（ウノ）、HAMIN（ハミン）で構成され、作詞・作曲・振付をメンバー自ら手掛けるセルフプロデュースグループとして活動しています。

グループ名は「Play」とフランス語で夢を意味する「Reve」を組み合わせた造語で、「夢を叶えるために新しい世界をつくっていく」という意味が込められています。K-POPバーチャルアイドルを代表する存在として世界的な人気を集めています。

■eBay Japan合同会社について

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

「Qoo10」URL：http://www.qoo10.jp/

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティー・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :http://www.qoo10.jp/

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■お客様からのお問い合わせ先

eBay Japan合同会社 Qoo10 カスタマーセンター（受付：平日 9:30~17:30、土・日・祝日除く）

問い合わせ先：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/CS/NHelpContactUs.aspx