「第４４回メトロ児童絵画展」作品大募集！

東京地下鉄株式会社

公益財団法人メトロ文化財団（東京都千代田区、会長：本田 勝、以下「メトロ文化財団」）と東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、「第４４回メトロ児童絵画展」を開催します。

本絵画展は、子供たちに「地下鉄」をモチーフにした「安全やマナー」等に関する絵を描いてもらうことで、安全やマナーへの関心、そして地下鉄への興味を持っていただくことを目的に１９８２年から毎年開催しております。

２０２６年７月３日（金）から９月４日（金）まで、「地下鉄」をモチーフに、「安全やマナー」等をテーマにした絵や、夢のある楽しい絵を、小学生を対象に募集いたします。

入賞作品は「鉄道の日」を記念してメトロ文化財団ホームページで紹介するほか、東京メトロ駅構内での展示を予定しています。

たくさんのご応募を心よりお待ちしております。

「第４４回メトロ児童絵画展」詳細

※東京メトロ駅事務室への絵画の持込み受付については、８月２２日（土）から９月４日（金）までです。

１ 応募要項

（１）作品内容

「地下鉄」をモチーフに、「安全やマナー」等をテーマにした絵や、夢のある楽しい絵

（２）応募資格

国内在住の小学生（お１人様１点とします。）

（３）作品サイズ

「八つ切りサイズ」または「B4サイズ」の画用紙。

タテ・ヨコは自由。

※上記以外のサイズ（四つ切り等）に関しては審査対象外になりますのでご注意ください。

（４）描画材料

絵の具・ポスターカラー・クレヨン・サインペン・色鉛筆 等

※立体作品は不可、平面作品に限ります。

※未発表の作品をご応募ください。

（５）応募期間

２０２６年７月３日（金）～９月４日（金）必着

※送付の場合は、締切当日の消印まで有効。

（６）応募方法

郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・FAX番号・学校名・学年が記入された【応募用紙】を作品裏面に貼付し、以下の宛先までお送りいただくか、最寄りの東京メトロ駅事務室にお持ちください。

≪宛先≫

〒１６４-００１１ 東京都中野区中央２‐３７‐６ 第７新栄ビル２Ｆ

「公益財団法人メトロ文化財団 メトロ児童絵画展 事務局」宛

電話番号 ０３-５９２５-３８０３

※各駅事務室への絵画の持込み受付については、８月２２日（土）から９月４日（金）までです。

※日比谷線北千住駅・中目黒駅、東西線中野駅・西船橋駅、千代田線代々木上原駅、有楽町線和光市駅、南北線目黒駅、半蔵門線・副都心線渋谷駅の各駅事務室は対象外です。

※【応募用紙】は、メトロ文化財団ホームページ（ https://www.metrocf.or.jp/ ）より「応募パンフレット」をダウンロードの上、ご利用ください。

※ご応募いただきました作品は返却いたしません。ご応募前に写真等で控えを残していただくことを

お勧めいたします。

２ 各賞詳細

特選３０作品 入選７０作品 佳作２００作品 奨励賞３００作品

※入賞者には賞状及び賞品（図書カード）を贈呈します。

※応募者全員に参加賞（オリジナル絵の具）を贈呈します。

参加賞（オリジナル絵の具）

３ 入賞者の発表

入賞作品は２０２６年１０月上旬頃、入賞者発表ポスター（奨励賞を除く）にて東京メトロ各駅（一部を除く）に掲出及びメトロ文化財団ホームページで発表。

※特選作品３０作品のみメトロ文化財団ホームページで作品の画像を掲載予定。

※入賞作品を展示する際は、入賞者の「都道府県名」「学年」「個人名」を掲載いたします。

４ 入賞作品の展示時期及び会場

時期：２０２６年１０月中旬頃予定

会場：東京メトロ駅構内予定

※展示場所・スケジュール等の詳細については、メトロ文化財団ホームページ及び入賞者発表ポスターに掲載いたします。

※諸事情により中止になる場合がございます。予めご了承ください。

５ 審査員

川内 悟 （公益社団法人二科会参与）

小野 孝一 （現代童画会常任委員）

池田 しょう （モダンアート協会会員）

６ お客様のお問い合わせ先

公益財団法人メトロ文化財団 メトロ児童絵画展 事務局

電話番号 ０３-５９２５-３８０３ １０:００～1６:００（土曜・日曜・祝日を除く）

７ 個人情報の取扱いについて

■ 取得した個人情報については、個人情報保護法に基づき厳格に管理いたします。

■ 応募された方の個人情報は、「作品の審査」「入賞者への通知」「入賞作品の発表」「入賞作品の展示やホームページへの掲載」「参加賞の発送」「プレスリリース」「賞状の作成」等、運営に必要な範囲で使用いたします。

■ 目的外の使用については、事前に了解を得ます。

■ 本メトロ児童絵画展に関する事業実施運営に関する業務の一部を委託する場合、メトロ文化財団が

適切に監督を行い業務委託先に個人情報の預託を行います。