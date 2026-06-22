DMM GAMES『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』新登場のメモリーが獲得できるイベント「【Athenes Defense Force】祓う光、蝕む力、来る嵐」開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、「クリエイティブチーム くまさん」第4弾作品となる『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』（以下、『ガールズクリエイション』）にて、新イベントの開催およびピックアップガチャの開催をお知らせいたします。

■イベント『【Athenes Defense Force】祓う光、蝕む力、来る嵐』開催！

開催期間：2026年6月22日(月) 13:00～2026年6月30日(火) 12:59

イベント「【Athenes Defense Force】祓う光、蝕む力、来る嵐」を開催いたしました。

レイドイベントでは、アテネスの各地区に出現したボスエネミーを討伐し、各地区から脅威を取り除きます。

各地区の脅威を全て取り除くと、各地区に出現したエネミーよりも強力な力を持っている真のボスがアテネスの近郊に現れます。しっかりと準備を整え、作戦を練ってイベントに挑みましょう。

＜イベントの目玉報酬「メモリー」＞

イベントの目玉報酬として、メモリー「月乙女の水浴」を獲得することができます。

メモリーは強化段階があり、同じメモリーを獲得することで強化段階をアップできます。

報酬交換で同メモリー4つすべてを獲得し、強化段階MAXまで強化しましょう！

＜イベントあらすじ＞

女神信仰が議会を占拠。死の芸術の結界を

打ち破るためディアナの力が必要だ。

けれどディアナは勇気が出せず……？

■『祓う光、蝕む力、来る嵐ピックアップガチャ』開催！

開催期間：2026年6月22日(月) 13:00～2026年7月2日(木) 12:59

イベント「【Athenes Defense Force】祓う光、蝕む力、来る嵐」にて獲得点アップの効果がある、

新登場イマージュのピックアップガチャを期間限定で開催いたします。

また、ステップ5にて★5イマージュ「ディアナ」を確実にゲットできる5ステップアップガチャも同時開催いたします。

＜★5イマージュ「ディアナ」＞

※内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/girlscreation

▼『ガールズクリエイション』公式サイト

https://girlscreation.com

▼『ガールズクリエイション』公式X

https://x.com/girlscreationPR

▼製品情報

タイトル：ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

ジャンル：ターン制戦略シミュレーション

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（DMM GAMES STORE版、クラウド版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.

▼「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。