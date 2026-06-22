ボディコンディショニングツールブランド「ナボソ」美容家・瀬戸 麻実さんとのInstagram ライブ配信決定！

株式会社プロティア・ジャパン

株式会社プロティア・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：マーク C. ミンター）が日本販売代理店を務める、ボディコンディショニングツールブランド「Naboso（ナボソ）」は、6月24日（水）に美容家・瀬戸 麻実さんによるInstagram ライブを実施いたします。

美容や健康のためのセルフケア需要がますます高まる中、本ライブでは「足元から整える毎日ボディケア」をテーマに、感覚刺激を活用したボディケアのヒントをお届けします。

美容業界で20年以上のキャリアを持ち、Instagramのフォロワー数は13.5万人を超える瀬戸麻実さん。専門的な知識を日々の生活に取り入れやすい形で発信し、多くの支持を集めています。今回は、瀬戸麻実さんが普段から愛用されているナボソ製品を実演を交えながらご紹介いただくほか、長年ルーティンとして継続されている体のケアの大切さについてもお話しいただきます。

またInstagramライブ特典として、ナボソ公式ブランドサイトでお使いいただけるクーポンコードもご案内いたします。

■ Instagramライブ実施概要

テーマ：「足元から整える毎日ボディケア」

配信日時：2026年6月24日（水）18:00頃～ ※アーカイブは1ヵ月間となります。

配信アカウント／出演者：瀬戸 麻実さんInstagram（@mamiset ）

■ プロフィール：瀬戸 麻実（せと まみ）/Mami Seto

美容教育家。美容専門学校での指導やセミナーを通じ、40代の目元を中心に悩みを再現性あるメソッドで解決。現場経験と理論をもとに、日常で実践できる美容を伝えている。 Instagramフォロワー数は13.5万人を超え、「マミーズ」と呼ばれる熱狂的ファンを輩出している。

■ ナボソとは

チェコ語で「裸足」を意味する「Naboso」は、足裏や手のひらにテクスチャーによる感覚刺激を与えることで、身体への意識とつながりを高めることを目的に開発されたボディコンディショニングツールブランドです。創設者である米国足病医エミリー・スプリカル博士の臨床と研究に基づき、感覚へのアプローチを通じて、日常の中で身体を整えることを提案。専門性と実用性を兼ね備えたプロダクトを展開しています。

■ ご紹介予定アイテム

ライブ内では、足裏や全身のボディケアに活用できる以下の製品をご紹介予定です。

5本指ソックス

足の理想的な動きをサポートする5本指ソックス。内側に付いている米国特許取得済み（米国特許第11642279号）のテクスチャーが、歩くたびに足裏を刺激します。

12,100円 (税込) 詳細はこちら(https://naboso.jp/shop/toe-socks/)

ニューロスティック

ナボソ独自のテクスチャー付き新感覚マッサージスティック。脚や腕などの上で転がすことによって、コンディショニングをサポートします。

13,200円 (税込) 詳細はこちら(https://naboso.jp/shop/neuro-stick/)

ニューロボール（ライムイエロー）

足の細部まで心地よくケアできる3WAYコンディショニングボール。「転がす」「踏む」「ほぐす」の3つの使い方で、足元から心地よい刺激を与えます。

5,940円 (税込) 詳細はこちら(https://naboso.jp/shop/neuro-ball-limeyellow/)

■ Instagramライブ特典

ライブ内でナボソ公式ブランドサイトの全製品が10%OFFでご購入いただけるクーポンコードをお知らせいたします。ぜひこの機会に、ナボソ製品をお試しください。

■WEB/SNS：

・ウェブサイト： https://naboso.jp(https://naboso.jp/?utm_source=PR&utm_medium=press-letter&utm_campaign=2025_NA_press_letter)

・Instagram：@Naboso.jp(https://www.instagram.com/naboso.jp/)

・Facebook：Naboso.jp(https://www.facebook.com/naboso.jp/)

・YouTube：Naboso Japan (https://www.youtube.com/@naboso_japan)