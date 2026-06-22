「e 終末のワルキューレ」がパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」に登場！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」（スリーセブンタウン・ドットネット）は、2026年6月22日（月）より、サミー株式会社の「e 終末のワルキューレ」アプリを配信いたします。

■神を滅せよ

血沸き肉躍る！超絶バトルアクション大作のパチンコが早くも777TOWN.netに登場！

RUSH突入時の初当たりから上乗せ特化の“VV BONUS”発動！期待出玉は約12,599個！！新たなバトルシステム“神殺システム”は、継続率75%のRUSH中3戦目勝利で“VV BONUS”確定！

神VS人類最終闘争、通称「ラグナロク」が開幕する！！

【777TOWN.net（パソコン向けサービス）概要】

・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）

・サービス利用料/形式：月額/遊び放題

※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円

パチンココース月額1,100円 （全て税込）

・配信プラットフォーム：パソコン

・公式サイト：http://www.777town.net/

・SNS：https://x.com/777town_net/

パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！40メーカー、500機種以上が

24時間遊び放題！！最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！

液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！

最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、

毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊び方が満載！

■e 終末のワルキューレ導入記念 有料会員登録キャンペーン

・期間：6月22日（月）0:00～7月12日（日）23:59

上記期間に有料会員登録をしてくださった方を対象に、「e 終末のワルキューレ」で使用できる“最高設定券”や“VV BONUS”から遊べるアイテムなどをプレゼント！

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレI&II製作委員会

版権許諾証K09-19L (C)Sammy

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。