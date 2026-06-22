国際ソフトウェア株式会社の管理職に向けて、「管理職が知っておきたい　部下のヘルスケア」をテーマにセミナーを開催しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、住友生命保険相互会社（本社：大阪府大阪市、取締役 代表執行役社長：高

田 幸徳）の不妊治療と仕事の両立支援ソリューション「Whodo整場（フウドセイバー）」を介し、国際ソフトウェア株式会社（本社：東京都府中市、代表取締役社長：亀田 明彦、加藤 潤）の管理職向けに「部下のヘルスケア」をテーマにオンラインセミナーを開催いたしました。

▼本プレスリリース全文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-810-96b82c779b7d4500079c95380c81bd70.pdf

本セミナーは「管理職が知っておきたい部下のヘルスケア」と題し、ファミワンの代表看護師・西岡有可が部下のヘルスケアをテーマに登壇しました。セミナーでは、年齢に応じた男女の健康課題を紹介しつつ、それに伴う経済損失、ヘルスリテラシーを高めることの大切さについても言及しました。また、部下から健康問題を相談された際の対応について、具体的な事例をもとに解説しました。

※住友生命保険相互会社の「Whodo整場（フウドセイバー）」

https://www.sumitomolife.co.jp/corporative/non-insurance/whodos/

■セミナー概要

【テーマ】 「管理職が知っておきたい 部下のヘルスケア」

【開催日時】 2026年5月25日（月） 15:00～16:00

【講 師】 西岡 有可 （株式会社ファミワン 代表看護師）

■セミナー参加者から寄せられたフィードバック・感想など

参加した管理職への事後アンケート※では、回答者の78.2%がセミナーの内容について「新しい知識が得られた、理解が深まった」と回答しました。

また、ヘルスケアについて、受講前は全体の34.7％が「大切さを理解していた」「ヘルスケアの大切さを理解し、行動に移していた（または移そうと思っていた）」と回答したのに対し、受講後は82.6％が「大切さが理解できた」「大切さを理解し、行動に移してみようと思った」と回答し、セミナーの開催前後の意識変容について確認することができました。

※アンケート結果は、個人が特定されないよう匿名化し、掲載しております

※有効回答 n=23

▼参加者のコメント

「経済損失面で考えたことはなかったので、参考になりました。 部下に対してのアプローチ方法（相手からの相談対応だけでなく、コミュニケーションの一環として）を考えていきたいと思いました。」

「男性は更年期は長い、ヘルスリテラシーの話など、日本の健康診断は珍しいなど、普段あまり意識していなかった内容について新しい知識を得ることができ、大変参考になりました。」

「部下から相談があった場合にどう対応したら良いか考えるキッカケになりました。」

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995