四国(徳島)のプロeスポーツチーム「DOPENESS」が『PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON6 Phase1』で優勝｜Esports World Cup 2026 出場へ

合同会社DopeNess

四国(徳島)を拠点とするプロeスポーツチームDOPENESS（所在地：徳島県）は、PUBG MOBILE部門が2026年6月5日（金）に開幕した『PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON6 Phase1』に出場し、優勝したことをお知らせいたします。



圧倒的なファイト力と高いチーム連携を発揮し、見事優勝を果たしました。本大会の結果により、DOPENESSは賞金300万円に加え、「PUBG Mobile World Cup 2026（Esports World Cup 2026）」の出場権を獲得しました。

【PUBG MOBILE部門 メンバー】

〈PLAYER〉

KenG https://x.com/Style_KenG

Lufa https://x.com/LufaWin

MIT1KA https://x.com/HUNNYBOY457

SpiCa https://x.com/takoraisu_oisi

〈SUPPORT〉

Aoshi https://x.com/blue_prophet24

Lucy https://x.com/__Lucy9

Tochiji https://x.com/Xeno_Tochiji

【リーグ概要】

■ 大会名：PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON6 Phase1

■ 開催日：2026年6月5日（金）開幕

■ 概要 ：『PUBG MOBILE』日本地域公式eスポーツリーグ。オープン予選勝ち上がりチームとシード獲得チームが国内最強の座を争う。

■ 配信 ：https://www.youtube.com/@PMJL_official/streams

【今後のスケジュール】

■ 大会名：PUBG Mobile World Cup 2026（Esports World Cup 2026）

■ 開催地：フランス・パリ

■ 開催日：2026年8月6日（木）開幕

■ 概要 ：世界最大のeスポーツ大会「Esports World Cup 2026」の競技種目の一つとして開催される『PUBG MOBILE』の国際大会です。

■ 配信 ：https://www.youtube.com/@PMJL_official/streams (日本語配信)

■Esports World Cup 2026 期間限定スポンサー募集について

DOPENESSは、2026年8月に開催される『PUBG Mobile World Cup 2026（Esports World Cup 2026）』への出場に伴い、選手サポート費やコンテンツ制作費等の活動支援を目的とした期間限定スポンサー企業様を募集いたします。



世界大会へ挑戦する選手たちへのご支援に加え、企業ブランディングや採用広報、若年層への認知拡大を目的としたプロモーション施策としてもご活用いただけます。



ご興味をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先メールアドレス：info@dopeness.jp

■DOPENESSについて

DOPENESSは四国(徳島県)を拠点とするeスポーツチームであり、「徳島(四国)から世界へ」をスローガンに競技シーンでの実績創出に加え、eスポーツを活用した地域活性化や教育連携を軸に活動しています。

これまでに賞金総額100億円超規模の国際大会「Esports World Cup」への出場をはじめ、国内外の大会で実績を重ねております。



Web：https://www.dopeness.jp/

X：https://x.com/dopeness2021

オンラインストア：https://dopeness2021.base.shop/

YouTube：https://www.youtube.com/@dopeness2021

■会社概要

［商号］合同会社DopeNess

［代表者］CEO 宮本全人

［設立年月日］令和4年10月12日