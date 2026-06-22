【楽天お買い物マラソン】ドリフト対策×180g超軽量！ホールエフェクト搭載コンパクトプロコン「GuliKit Elves 2 Pro」期間限定特別価格

ONO貿易株式会社

ONO貿易株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、コントローラーのドリフト問題に正面から向き合い続ける革新的ゲーム周辺機器メーカー「GuliKit（グリキット）」の日本正規代理店として、次世代コンパクトコントローラー「GuliKit Elves 2 Pro」を、楽天お買い物マラソン期間中に期間限定の特別価格で販売いたします。

「スティックが勝手に動く」「またドリフトで買い替えか…」「大きくて重いコントローラーは長時間プレイがつらい」──そんなストレスから解放される、磁気センサー（ホールエフェクト）技術搭載のコンパクトプロコンが登場。デスク周りに馴染む手のひらサイズでありながら、大人のゲーム時間をより快適にスタイリッシュに彩る本格仕様の一台です。

■ セール実施期間： 楽天お買い物マラソン

2026年6月22日 (月) 20:00～2026年6月27日 (土) 01:59

■ キャンペーンサイトURL：

https://item.rakuten.co.jp/onostore/ono00270/

〇『GuliKit Elves 2 Pro』が選ばれる4つの決定的理由

【1】ドリフト対策に特化した2200段階ホールエフェクトスティック

非接触の磁気センサー設計により、従来のアナログスティックで発生しやすかった摩耗による「ドリフト現象」を大幅に軽減します。2200段階の超高精度検出で微細なスティック操作も正確に反映し、スティック感度は好みに応じて3段階（低/中/高）に調整可能。

物理的な摩耗が起きにくい構造により、長期間にわたって安定した操作感をサポートします。「スティックが勝手に動く」ストレスから、あなたを解放します。

【2】デスクに馴染むレトロデザイン×180g超軽量×専用ケース付き

わずか180gの超軽量・コンパクト設計で、キーボードの横に置いても邪魔になりません。90年代の名機を思わせる丸みのあるクラシックなデザインは、インテリアとしての満足感も提供します。

持ち運びに便利な専用保護ケースが付属し、出張・旅行への携帯にも最適。長時間のプレイでも手首への負担を軽減し、「置いておくだけでサマになる」大人のためのコントローラーです。

【3】コンパクトなのに本格仕様：有線1000Hz低遅延×マルチデバイス対応

愛らしい外観に反して、中身は競技レベルの本格仕様です。有線接続時には最大1000Hzの高速ポーリングレート（ワイヤレス時170Hz）に対応し、一瞬の遅延も許されないアクションゲームや格闘ゲームでも快適なプレイ環境をサポート。

Switch・Switch 2・PC（Windows）・iOS・Androidの幅広いプラットフォームに対応するクロスプラットフォーム設計で、これ1台で全環境を完結させます。複数のデバイスを使い分ける方も、もう迷いません。

【4】マクロ・ジャイロ・20時間駆動：充実機能で長時間プレイも快適

ゲーム内の単調な作業を効率化するマクロ機能（最大10分記録）、体感操作を可能にする6軸ジャイロセンサー、9種類の振動パターンを搭載。A-B/X-Yボタン入れ替え機能でゲーム機とPCを行き来する際のボタン配置の違和感も解消します。

800mAh大容量バッテリーにより、1回のフル充電で最大約20時間の連続駆動を実現。週末の長時間セッションもバッテリー残量を気にせず没頭できます。長時間プレイの不安から、完全に解放されます。

〇楽天お買い物マラソン開催中！「懐かしいフォルム×最新技術」を手に入れよう

お気に入りのゲームをより快適でスタイリッシュな環境で楽しみたい方へ。「懐かしいフォルム」に惹かれ、「ドリフトの心配が大幅に減る安心感」で長く使い続けられる──そんな大人のための理想のコンパクトプロコンを、日本正規代理店だからこそご用意できる特別価格でお届けします。セール終了とともに特別価格も終了となります。在庫には限りがございますので、この機会をお見逃しなく。



■ セール実施期間： 楽天お買い物マラソン

2026年6月22日 (月) 20:00～2026年6月27日 (土) 01:59

■ キャンペーンサイトURL：

楽天 https://item.rakuten.co.jp/onostore/ono00270/

-------製品概要-----------------------------------------------------------

＜商品詳細＞

■ 商品名：GuliKit Elves 2 Pro コントローラー

■ 互換性：Windows / Switch 1&2 / iOS / Android

■ 接続方式：Bluetooth 5.3 無線 / 有線（Type-C）

■ 仕様：

スティック：ホールエフェクト（磁気センサー）2200段階

ポーリングレート：有線：最大1000Hz / Bluetooth：170Hz

バッテリー：800mAh / 最大20時間連続使用

重量：180g

主要機能：TURBO連射・マクロ（最大10分）・9種振動・6軸ジャイロ・ボタン入替・十字キー切替

Switch 2対応：スリープ解除対応（コントローラーのホームボタンから手軽に起動可能）

技適：取得済み

【重要なご使用前準備について】

・ファームウェアアップデート： GuliKit公式サイトより定期的なアップデートを推奨

・ジョイスティック校正： 初回使用前および動作不安定時に実施

・Switch 2スリープ解除： 初回接続時など、動作が不安定な場合は取扱説明書に沿ってペアリングの再設定を行ってください。

---------------------------------------------------------------------------

------- 本件に関するお問い合わせ先 -----------------------------------

商品名：GuliKit Elves 2 Pro コントローラー

GuliKit日本正規販売代理店

会社名：ONO貿易株式会社

所在地 : 東京都港区⾚坂3-11-15 VORT⾚坂見附 4F

事業内容 : 輸入貿易販売事業

TEL : 03-6869-0665（代表）

受付時間：平日 10:00～17:00

HP：https://www.ono-boeki.com

E-mail : info@ono-corp.com

---------------------------------------------------------------------------

【製品に関するご案内】

※「Nintendo Switch」「Nintendo Switch 2」は任天堂株式会社の登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。

※本製品はGuliKit社のオリジナル製品であり、上記各社のライセンス製品ではありません。

※本文中のレトロゲーム機に関する表現は、デザインの印象についての一般的な表現であり、 特定の企業・製品との提携・ライセンス関係を示すものではありません。