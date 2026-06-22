フードデリバリーアプリ「Rocket Now（ロケットナウ）」が累計700万ダウンロード達成

CP One Japan合同会社

送料・サービス料無料のフードデリバリーサービス「Rocket Now（ロケットナウ）」のアプリがこの度、累計700万ダウンロードを達成しました。フードデリバリーに対してコストパフォーマンスと透明性を求める消費者ニーズの高まりを背景に、ロケットナウアプリのユーザー数の拡大が続いています。

ロケットナウは、送料とサービス料を0円にすることで追加料金の負担をなくし、フードデリバリーがより身近な存在となるよう取り組んできました。この節目は、分かりやすい料金体系と利便性を重視した独自のデリバリー体験の提供を通じて、ロケットナウが着実に支持を集めていることを裏付けています。

また、ロケットナウが成長を続ける要因のひとつに挙げられるのが加盟飲食店の成功です。「お店と同価格」というお得な価格設定は、ユーザーにとってメリットがあるだけでなく、加盟店にとっても顧客層を広げる機会となっています。この価格設定を適用している飲食店の平均売上高は、2025年7月から2026年4月の間に2倍以上に増加しており、ロケットナウが地域の飲食事業者に有意義な成長機会を提供するとともに、ユーザーにより優れたフードデリバリー体験をもたらしていることを示しています。

ユーザー数の増加を追い風に、ロケットナウは今後も、メニューの拡充、加盟飲食店や配達パートナーのネットワーク強化、そしてユーザー体験全般のさらなる向上に注力していく方針です。

Rocket Now（ロケットナウ）について

ロケットナウは、送料とサービス料が無料のフードデリバリーサービスです。和食、洋食、ヘルシー志向の料理など多彩なジャンルの料理から、デザートやドリンクまで迅速かつお得にお楽しみいただけます。サービスは、北海道、東北（宮城）、関東（東京・神奈川・埼玉・千葉）、中部（愛知・静岡）、関西（大阪・京都・兵庫・三重・奈良・滋賀・和歌山）、広島、九州（福岡）を中心に展開中です。

ロケットナウのアプリは、グローバルマーケットインテリジェンス企業の「センサータワー（Sensor Tower）」が主催する「Sensor Tower APAC Awards 2025」にて、「2025年に世界でローンチされた飲食店注文・フードデリバリーアプリ部門」で「世界最多ダウンロード数を記録」したアプリに認定されました。また、『Best App Award 2025』において、カテゴリ別部門ショッピングカテゴリ優秀賞を受賞。iOS／Androidの両アプリストアのダウンロード数は、フードデリバリーアプリ部門10カ月連続1位を獲得しました*1。アプリはサービス開始*2から18カ月で700万ダウンロードを突破するなど成長を続けています。

＊1 2025年7月～2026年4月 iOS、Android 統合ベース ＊2 2025年1月14日 サービスリリース時点 （出所：Global Market Intelligence: Sensor Tower）

CP One Japanについて

CP One Japan合同会社は、NYSE（ニューヨーク証券取引所）に上場しているFortune 150のテクノロジー企業Coupang, Inc.（NYSE: CPNG）の日本法人です。CP One Japanは、日本国内で「ロケットナウ（Rocket Now）」ブランドのフードデリバリーサービスを運営しており、Coupangの技術力と革新的な物流ソリューションを生かして、迅速で信頼性の高い顧客志向のフードデリバリーサービスを日本の消費者に提供することに尽力しています。

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Rocket Now (CP One Japan ) 広報代理 (CDR内)

rocketnowpr@cdrconsultancy.com



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ロケットナウ PRチーム （CP One Japan合同会社）

MAIL：rn-press@rocketnow.co.jp