小田急電鉄の子育て応援マスコットキャラクター「もころん」デビュー３周年！　７月１２日から、親子で楽しめるイベントを沿線各地で展開

小田急電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：鈴木 滋）が展開する子育て応援マスコットキャラクター「もころん」は、２０２６年８月２３日（日）にデビュー３周年を迎えます。これを記念し、２０２６年７月１２日（日）から順次、イベントの開催やグッズを発売し、小田急沿線でのお出かけによる親子時間を提案するほか、お子さまの成長の見守りの輪の拡大を目指す大人向け企画も実施します。

２周年時の記念イベントの様子３周年記念ロゴマーク

デビュー日の８月２３日には、海老名エリアにて複数のイベントを開催します。ロマンスカーミュージアムでは、館内に「もころん」が登場し、歴代ロマンスカーを背景に「もころん」の写真撮影をお楽しみいただけます。また、海老名電車基地では、「もころん」のイラストを車両の内外装にあしらった 列車「もころん号」や、ラッピングバスの撮影会を開催します。

このほか小田急百貨店町田店にて、せっけんやタオル、お菓子などの限定商品を販売するほか、デコレーションが楽しめるアイシングクッキーやキーホルダー作りのワークショップを実施します。

さらに、当社が「もころん」を通じて取り組む「お子さまの成長の見守り」について、大人層に 共感の輪を広げられたらと考え、７月２６日（日）に、小田急ホテルセンチュリーサザンタワー（新宿）にて、中学生以上を対象としたイベントを初開催します。「もころん」との個別撮影・抽選会や ビュッフェスタイルのお食事をお楽しみいただけるほか、お土産の限定トートバッグ等をお持ち帰り いただけます。

また、「もころん号」の車内装飾を３周年特別仕様とするほか、特急ロマンスカー・MSE（６００００形）へのヘッドマーク掲出、さらには「もころん号」のプラレールなどさまざまなグッズも発売します。

当社は、「子育て応援ポリシー」を掲げ、「小児IC運賃全区間一律５０円化（低廉化）」や「子育て 応援車」の導入など、鉄道会社ならではの子育て応援施策を実施しています。また、同ポリシーに 賛同いただく沿線内外のパートナーとともに、お子さまの成長を温かく見守る「子育てしやすい沿線」の実現を目指してまいります。

「もころん」のデビュー３周年関連企画の詳細は下記のとおりです。

記

１ 親子でのお出かけご提案

⑴もころん３rd Anniversary in 海老名

１.日時

２０２６年８月２３日（日） １０：００～１６：００

※以下に記載の【事前申込イベント】は１０：２０～、１３：２０～の計２回開催します。



２.内容

※詳細は決まり次第、FunFanおだきゅう（https://www.odakyu.jp/oyako/）のホームページ内でご案内します。

⑵もころん３rd Anniversary in 小田急百貨店新宿店・町田店

１.日程・場所

２０２６年８月 １日（土）～８月 ３日（月） 新宿店

２０２６年８月１４日（金）～８月１６日（日） 町田店

２.内容

・３周年記念グッズの販売【新宿店・町田店】

・もころんグリーティング【新宿店・町田店】（各店とも土日のみ開催）

アロハシャツを着た「もころん」が登場し、撮影をお楽しみいただけます。

・ワークショップの開催【町田店のみ】

「もころん」のデコレーションを楽しめるクッキー作りなどを親子で体験いただけます。

・小田急百貨店町田店開店５０周年記念「もころん」コラボ商品の販売【町田店のみ】

地下１階＝食料品売場から９階＝レストラン街＜スカイタウン＞まで、さまざまな店舗とコラボレーションした限定商品を販売します。※以下、一例

＜li'ili'i（リィリィ）＞もころんせっけん

＜西川スリープナビ＞ピロータオル

＜神戸凮月堂＞もころんミニゴーフル

もころんせっけん

３.その他

詳細は決まり次第、各店ホームページでご案内します。

新宿店 https://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/index.html

町田店 https://www.odakyu-dept.co.jp/machida/index.html

⑶プラレール「もころん号」先行販売

１.販売日

２０２６年７月１２日（日）

２.販売場所

小田急グッズショップ「TRAINS」（ロマンスカーミュージアム内）

２.内容

７月１８日（土）に発売する３周年 記念グッズ、プラレール「もころん号」を、７月１２日限定で先行販売します。

※別途入館料が必要です。

プラレール「もころん号」

(C) ＴＯＭＹ 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

３.価格３，５００円

⑷プラレール「もころん号」先行販売関連イベント

１.もころん号写真撮影会

i開催日時

２０２６年７月１２日（日）

１３：００～、１３：４５～、１４：３０～、１５：１５～

各回４０分程度

ii受付場所

ロマンスカーミュージアム１階ロマンスカーギャラリー

展示車両ロマンスカー・LSE（７０００形）付近

iii内容

海老名電車基地の検査用線路に留置した「もころん号」を撮影いただけます。※各回先着５０名です。

iv参加費５００円

※別途入館料が必要です。

２.もころん号プラレール発売記念ツアー

i集合日時

２０２６年７月１２日（日）８：００（解散時刻 １３：００）

ii集合場所

小田急多摩線 唐木田駅 改札口

iii内容

「もころん号」の貸し切りツアーを開催します。車内で鉄道グッズが当たる抽選会を楽しんでいただけるほか、ツアー後にはロマンスカーミュージアムも見学いただけます。本ツアーにはプラレール「もころん号」が含まれており、グループでご参加の場合はお子さまの人数に応じてお渡しします。

ivお申し込み

６月２３日（火）１２：３０から、以下のサイトにて受け付けます。

※１グループ最大４名までお申し込みいただけます。

https://www.odakyu-travel.co.jp/ 「小田急旅の予約サイト」

ｖ参加費

・お子さまを含むグループでご参加の場合

大人 ５，９００円（プラレール無し）

子ども ※４歳～小学生 ８，０００円（プラレール付き）

・大人のみでご参加の場合 ８，９００円（プラレール付き）

２ お子さまの見守りの輪の拡大

小田急子育て応援マスコットキャラクター「もころん」３rd Anniversary

スペシャルパーティー！in小田急ホテルセンチュリーサザンタワー

⑴開催日時

２０２６年７月２６日（日） １０：３０～、１５：００～

各回２時間３０分程度

⑵開催場所

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー（東京都渋谷区代々木２-２-１）

⑶内容

「もころん」のグッズが当たる抽選会、ピアニスト奥田弦氏によるミニコンサートなどを実施します。ビュッフェスタイルの食事と併せて、個別に写真撮影などをお楽しみいただけます。

⑷お申し込み

６月２４日（水）１２：３０から、以下のサイトにて受け付けます。

※１グループ最大４名までお申し込みいただけます。

https://www.odakyu-travel.co.jp/「小田急旅の予約サイト」

⑸参加費

１８，８００円／１名 ※中学生以上の方からご参加いただけます。

３ 鉄道車両への装飾

⑴車内装飾の変更

１. 対象車両 もころん号 １編成

２. 期間 ７月１日（水）～当面の間

車内中吊り

⑵ヘッドマーク

１. 対象車両 特急ロマンスカー・MSE ８編成

２. 期 間 ６月３０日（火）～２０２６年度末（予定）

※順次掲出を開始します。

１号車・７号車６号車・１０号車

４ 主な３周年記念グッズ

いずれも小田急グッズショップ「TRAINS」（ロマンスカーミュージアム内）

と小田急百貨店での記念イベントで販売します。

もころんぬいぐるみ用アロハシャツもころん豆皿

５ その他

・本リリース記載の価格は全て税込みです。

・企画内容は変更する場合があります。

６ お問い合わせ

小田急お客さまセンター（受付時間 ９：００～１７：００）

電話 ０４４-２９９-８２００

（参考別紙）

「子育て応援ポリシー」の展開状況 ～「もころん」を通じた取り組み～

１ 子育て応援ポリシー

当社では、「子育てしやすい沿線」の実現を目指し、２０２１年１１月８日に「子育て応援ポリシー」を策定しました。

これに基づく抜本的な施策として「小児IC運賃全区間一律５０円化（低廉化）」を実施したほか、従前から取り組む駅におけるベビーケア設備導入など子育て世帯が小田急線を一層安心して利用できる環境整備も進め、外出の心理的ハードルを下げることに努めてきました。

さらに、本ポリシーに共感いただける企業や自治体などとの連携により、目標の実現を目指しています。

小田急電鉄の子育て応援ポリシー

２ もころん

「子育て応援ポリシー」に基づき、お子さまの笑顔を育み、お出かけ時間を一層楽しいものとするべく、２０２３年８月２３日に子育て応援マスコットキャラクター「もころん」を発表しました。デザインや名称の決定にあたっては、社員はもちろん、その家族や、沿線の幼稚園・小学校に通われているお子さま１５８名へのヒアリングや投票により、“お子さま目線”を盛り込みました。

沿線でのイベント開催のほか、電車内や駅装飾などにも取り入れ、移動時間での親子の会話機会を増やしたいと考えています。

また、これらに加え、お子さま向け施策を中心にさまざまな取り組みのお知らせなどにも「もころん」を活用し、お子さま連れに限らず、沿線の多くの方の認知も広がりつつあるなか、今回３周年という機会を捉え、初となる大人向け企画を開催し、当社が思うお子さまの成長の見守りの輪の拡大にも取り組みます。

３ 展開事例

⑴ イベント

沿線自治体や商業施設などと連携し、年間約１００件のイベントに参加しています。海老名中央公園などで毎年開催している「おだきゅう Family Fun フェスタ」には、２日間延べ約４．９万人が来場しました。（２０２５年度実績）

イベントの様子

⑵ 車両

「もころん」のイラストを車両の内外装にデザインした列車「もころん号」を、一般車として年間約３００日以上、全線で運行しています。走行位置は、「小田急アプリ」で常にご確認いただけます。

このほかの車両でも、「子育て応援車」として運用する３号車では、「もころん」型のつり革（一般車）や「もころん」イラスト入りヘッドレストカバー（特急車）を設置するなどしています。

また、子育て応援ポリシーに賛同いただく小田急ハイウェイバスでも、「もころんラッピングバス」を運行しています。

もころん号

⑶ 駅関連施設

駅や沿線施設では、子育て世代を温かく見守りたい思いを込めた掲示物などに、「もころん」を活用しています。季節の移ろいをお伝えするポスターや、ベビーケアルームの装飾などにも用いています。

ベビーケアルーム

今回の３周年企画は、こうした取り組みを背景に、お子さまの成長を温かく見守る輪の一層の拡大を目指していくものです。

以 上