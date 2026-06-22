【ECモールの最前線を限定公開】EC専門紙が作るオンラインセミナーイベントで紹介＜参加無料／6月24・25日配信＞

株式会社日本流通産業新聞社LINEヤフー コマースドメイン ショッピングSBU プロダクト開発1 ユニットリード 市丸数明氏（中央）、コマースマーケティングソリューションSBU ソリューション営業ユニット ユニットリード 鹿内亮子氏（右）による講演の様子

EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月24日（水）、25日（木）の2日間、大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)＜参加無料＞を開催します。

セミナーイベントでは、EC市場で大きなシェアを握るECモールの最前線を紹介するセミナーを提供しています。「Yahoo!ショッピング」を展開するLINEヤフーは、「AI活用でどれだけCVRが向上しているのか」「AIエージェント経由の売上高」についても限定公開しています。

TikTokは、機能やサービスが日々、進化しているショッピング機能「TikTok Shop」の日本における成果や今後の展望について紹介しています。ECモール「Qoo10」もゲスト登壇し、決済やキャンペーン施策による売上拡大策を公開します。

さらに日本ロレアルは、ECモールで販売を中心に今後5年でEC売上高を4倍に拡大する戦略について紹介しています。ほかにもマーケットプレイス構築を支援するMiraklは、オートバックスセブンをゲストに迎え、コマース事業者独自のマーケットプレイス戦略についても解説しています。

ほかにも多様なセミナーを用意しています。ぜひお見逃しなく！

EC売上アップ術を紹介するセミナーラインアップ

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wnサービス横断で新たな価値創造、LINEヤフーが取り組むAI戦略最前線とは

講師：LINEヤフー株式会社 市丸数明氏、鹿内亮子氏

「TikTok Shop」日本進出から1年のリアルを聞く！コスメから家電まで、先行セラーが実践する「売り方」と「ハロー効果」とは

講師：TikTok Shop Japan 黄益氏、王竽氏

【営業利益率20%超】 「5年でEC売上4倍」の目標に挑む日本ロレアルCPD登壇！ 世界NO.1ロレアルが実践する「データドリブンなモール攻略」と「収益成長（RGM）戦略」

講師：日本ロレアル株式会社 古畑敦史氏

Qoo10とユナイテッドアローズで売上アップを実現！"あと払いだけじゃない"ペイディ導入が成功した理由

講師：Paidy合同会社 川上沙織氏、eBay Japan合同会社 権田進之介氏、株式会社ユナイテッドアローズ 木下貴博氏

オートバックスセブンに学ぶ、CX戦略起点のコマース変革とは

講師：株式会社オートバックスセブン 則末修男氏、Mirakl株式会社 佐藤恭平氏

他にも多彩なセッションを用意

「Commerce NEXT」のキービジュアル

EC売上アップ術を紹介するセミナー以外にも多彩なセッションを用意しました。EC業界の注目課題である「AI活用術」「SNS戦略」「物価高対策」「CX向上」「セキュリティ」などの知恵やノウハウが満載のセミナーイベントとなっています。セミナーは専用スタジオで収録した、番組風のリッチな動画でお届けします。

聴講申込者向け3大特典

イベント概要

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn- 「＜2026年版＞ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈※「セミナー」の視聴・アンケート回答が条件- 事前登録・招待制のリアル交流会に参加可能※参加者数に上限がありますので、申し込んでも参加できない可能性があります- 期日までの登録でアーカイブ視聴可能※アーカイブ視聴期間は6/26～7/24セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)

会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00

＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）

配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信

＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）

主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」

参加費：無料（事前登録制）

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

【お問い合わせ先】

株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

「Commerce NEXT」事務局

E-mail：event@nb-club.com