早めの予約でお1人様5,000円引き！おトクに旅する「早期割 びゅう90」が初登場！

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

●株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（本社：東京都墨田区）の旅行予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」では、2026年6月22日(月)14:00から、年末年始の一部対象ツアーが、出発の90日前までのご予約でお1人様5,000円引きとなる「早期割 びゅう90」を実施します。

●「気が付いた時には宿も列車も満席…」となりがちな年末年始。宿と往復の列車がセットになっているため、複雑な申込の手間がなく旅ができます！

混雑が予想される年末年始だからこそ、早めの計画でおトクに旅に出かけましょう！

1.「早期割 びゅう90」概要

■割引内容

対象ツアーを出発日90日前までのお申込みで、旅行代金がお1人様5,000円引き

※「早期割 びゅう90」特集ページおよび各商品の詳細ページには割引後の旅行代金が表示されています。

■発売日時

2026年6月22日（月）14:00

■対象ツアー

旅行予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」内の「早期割 びゅう90」特集ページ掲載商品

■ お申込み締切

出発日によって締切日時が異なりますのでご注意ください。

12月31日出発分のみ：10月2日（金）12:00まで

12月31日出発以外：出発日の90日前 23:59まで

■ お申込み方法

WEB： 旅行予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」

お電話： 大人の休日予約センター（03-3841-0121）※ネット限定ツアーはお申込みいただけません。

店舗： JR東日本の主な駅にある「駅たびコンシェルジュ」※ネット限定ツアーはお申込みいただけません。

【ご注意事項】

キャンセル待ちでの受付となった場合、「早期割 びゅう90」期間中に空きが出てご参加が確定した段階で割引が適用されます。「早期割 びゅう90」期間終了後も、通常価格（割引価格よりお1人様5,000円増し）にてお申込みいただけます。

早期割 びゅう90 詳細はこちら :https://link.jrview-travel.com/8b35s

2.「早期割 びゅう90」対象商品の一例

◆東の奥参り「出羽三山神社」で初詣！湯野浜温泉の名旅館「KAMEYA HOTEL」で過ごすお正月 3日間

KAMEYA HOTEL・客室の一例（和ベッド） ※部屋タイプは選べません

一度は泊まりたい湯野浜温泉の名旅館にのんびり2連泊！

出羽三山神社で初詣や最上川舟下りの乗船など、庄内観光も充実！

■出発日・旅行日数

2026年12月31日(木)、2027年1月4日(月)・2泊3日

■旅行代金（「早期割 びゅう90」適用価格）

123,000円～148,000円／大人1名様・2名様1室利用時

当コースの詳細は【 こちら(https://link.jrview-travel.com/riede) 】

◆温泉と伊豆の海の幸を満喫♪リゾートホテル「下田 東急ホテル」で過ごす年末年始 3日間

【12/31発】 特別フレンチフルコースの夕食（イメージ）

海抜56mの高台より伊豆下田の海を一望！太平洋や伊豆諸島を眺めながら露天風呂をゆったり満喫。

■出発日・旅行日数

2026年12月31日(木)、2027年1月4日(月)・2泊3日

■旅行代金（「早期割 びゅう90」適用価格）

73,800円～156,000円／大人1名様・2名様1室利用時

当コースの詳細は【 こちら(https://link.jrview-travel.com/m5uzv) 】

◆びわ湖「初日の出クルーズ」に乗船！湖上に浮かぶ神の島「竹生島」と「多賀大社」「熱田神宮」初詣

びわ湖・初日の出（イメージ）

びわ湖の初日の出クルーズと竹生島初詣、近江牛を味わう新年の旅。温泉付き・オールインクルーシブのリゾートホテルにうれしい2連泊！

■出発日・旅行日数

2026年12月31日(木)・2泊3日

■旅行代金（「早期割 びゅう90」適用価格）

160,000円／大人1名様・2名様1室利用時

当コースの詳細は【 こちら(https://link.jrview-travel.com/tgjt7) 】

上記商品の他にも、「早期割 びゅう90」対象商品を多数ご用意しております。

詳細は旅行予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」内の「早期割 びゅう90」特集をご覧ください。

●旅行企画・実施：株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

●上記掲載コースは、当書面からのお申込みは承っておりません。

●お申込み状況により満席の場合や催行中止となる場合がございます。予めご了承ください。

●お申込みにおけるご注意事項につきましては、「早期割 びゅう90」特集ページおよび各商品の詳細ページにてご確認ください。

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする

地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、お客さまとのリアルな接点と、JR東日本グループのネットワークを生かした地域との接点を併せ持つ、他にない観光流動創造会社です。

私たちは、旅がもたらす素晴らしさと感動をお客さまへ、そして地域へ届け、新たな価値と持続可能な社会の実現に貢献していきます。

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/