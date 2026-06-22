【埼玉県】-すぽったま！特別企画- 埼玉県×埼玉西武ライオンズ 野球体験イベント参加者を募集します！

埼玉県

8月8日（土曜日）、8月9日（日曜日）の埼玉西武ライオンズvs福岡ソフトバンクホークス戦の試合前に、お子さまを対象とした野球体験イベントを開催します！

未経験者の御参加も大歓迎です。参加されたお子さま及び保護者の皆様には当日の試合観戦チケットもプレゼント。

是非御応募ください！

概要

１ 日時- 令和8年8月8日（土曜日）16時00分～17時00分 野球体験イベント18時00分～ 試合観戦

- 令和8年8月9日（日曜日）15時00分～16時00分 野球体験イベント17時00分～ 試合観戦２ 会場- 野球体験イベントライオンズトレーニングセンター（埼玉県所沢市上山口2135）- 試合観戦ベルーナドーム（埼玉県所沢市上山口2135）

※御来場の際は、公共交通機関を御利用ください。

３ 参加費用

無料

４ 持ち物・服装- 飲み物、運動靴、タオル- 動きやすい服装でお越しください。

※グローブやバットなどの野球用具は不要です。

※人工芝を痛める可能性のある履物（ピンヒール、ハイヒール、スパイク等）での御参加は御遠慮ください。

５ 講師

ライオンズベースボールアカデミーコーチ

６ 募集人数及び対象

各日50名（対象：年長児～小学校6年生のお子さま）

- 野球未経験者の御参加も大歓迎です。- 1回の申込みでお子さま4名まで、保護者2名まで申込みいただけます。（お子さまのみのお申込みはできません。）- 野球体験イベントはお子さまのみの参加となりますが、一部、保護者の方にも補助として御参加いただく可能性がございます。- 試合観戦チケットはお子さまと保護者の人数分お渡しいたします。

※応募多数の場合は抽選となりますので、あらかじめ御了承ください。

７ 応募期限

令和8年7月20日（月曜日）23時59分まで

８ 応募方法- 「すぽったま！」LINE公式アカウント（https://lin.ee/fOXYsOB）を友だち追加（既に登録済みの方は不要です。）- トーク画面を開き、リッチメニューの「プロフィール登録」ボタンからプロフィールを登録（既に登録済みの方は不要です。）- リッチメニューの「募集・キャンペーン」ボタンから申し込み９ その他

詳細は、埼玉県のスポーツメディア「すぽったま！」より御覧ください。

すぽったま！イベント詳細ページ :https://spottama.pref.saitama.lg.jp/news/19032/

お問合せ

県民生活部 スポーツ振興課 スポーツ連携・企画担当

直通 048-830-6957 内線 6945

E-mail: a6940-03@pref.saitama.lg.jp

●報道発表資料

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-993-c4270710b87ebaf8f9a63dea9abf18fe.pdf