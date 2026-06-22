～土用丑の日をご自宅で！夏のごちそうを楽しむお持ち帰り限定商品～牛カツ専門店が本気で向き合った鰻カツ「贅の極み 鰻牛カツ重」全長30cm越え「丸ごと一本鰻カツ重」

株式会社京都勝牛

株式会社京都勝牛（本社：京都府京都市）が展開する「牛カツ京都勝牛」は、毎年好評の土用丑の日限定商品の予約受付を2026年6月20日（土）より開始しました。

ご自宅でゆったり過ごす夏のひとときに、牛カツ京都勝牛ならではのごちそうをご家庭にお届けします。

【牛カツ京都勝牛の夏を彩る定番商品をご家庭で】

初登場以来、多くのお客様からご好評をいただいてきた鰻カツシリーズ。

「今年も楽しみにしていた」「土用の丑の日はこれを買うのが恒例になった」そんな声も寄せられ、京都勝牛の夏を代表する季節商品として親しまれる存在へと成長してきました。

季節ごとの限定商品を通じて、お客様に新たな驚きや楽しみを届けるために、京都勝牛はこれからも、牛カツ専門店ならではの発想で季節の味覚を提案してまいります。

【商品概要】

■商品名

「贅の極み 鰻牛カツ重」

牛カツと鰻カツを一度に楽しめる贅沢なお重です。

特製の山椒ダレを絡めたっぷりの九条ネギと味わう牛カツ、大葉と山椒の風味豊かな鰻カツと、どちらも京都らしい上品な味わいに仕上げました。

通常価格：1,950円(税込2,106円)

LINE公式アカウント友だち限定価格：1,800円（税込1,944円）

■商品名

「丸ごと一本鰻カツ重」

全長32cm！ご飯400gと大ぶりな鰻を一本丸ごと使用したボリュームたっぷりのお重。お一人様で贅沢に召し上がるも良し、3～4名でシェアしていただくのもおススメです。

通常価格：3,980円（税込4,298円）

LINE公式アカウント友だち限定価格：3,650円（税込3,942円）

【注文方法】

＜ご注文方法＞

対象店舗の店頭・お電話・ネット予約にて承ります。

＜お渡し日＞

7/23（木）～7/26（日）

＜ご予約締め切り＞

店頭予約：7/22（水）Closeまで

NET予約：7/22（水）18:00まで

＜受け取り方法＞

・ご注文後に届く控えメールをスタッフへ提示してください。

・LINE友だちの方は、お支払い時にLINE公式アカウントのトーク画面を提示してください。

・お支払いはお受取時に店頭にてお願いいたします。

★LINE公式アカウント友だち限定で特別価格に★

・お申込店舗のLINE公式アカウントの友だち限定で特別価格でご購入いただけます。

「贅の極み 鰻牛カツ重」税抜価格より150円オフ

「丸ごと一本鰻カツ重」税抜価格より330円オフ

・お会計時にLINE公式アカウントのトーク画面を提示してください。

＜URL＞

https://form.run/@ushinohi2026

【お受け取り対象店舗】

【京都】京都勝牛セントラルキッチン/四条河原町/伏見稲荷/嵐山/三条河原町/四条烏丸SUINA室町/京都駅前/寺町京極/京都ヨドバシ/河原町蛸薬師/清水五条坂/祇園八坂/先斗町本店

【東京】四谷三丁目/武蔵小山/渋谷道玄坂/ヨドバシAkiba/晴海トリトン/池袋東武/ミッテン府中/セレオ八王子/新宿小滝橋通/浅草オレンジ通り/原宿明治通り

【埼玉】イオンレイクタウンmori

【千葉】ペリエ千葉/市川ニッケコルトンプラザ/イオンモール幕張新都心

【神奈川】川崎アゼリア/コレットマーレみなとみらい/キュービックプラザ新横浜/ヨドバシ横浜/鎌倉駅西口

【愛知】名古屋伏見/イオンモール岡崎/ららぽーと名古屋みなとアクルス/プライムツリー赤池/ららぽーと安城

【大阪】本町心斎橋/あべの新宿ごちそうビル/アルデ新大阪/なんばウォーク1番街/ヨドバシリンクス梅田

【兵庫】神戸三宮センタープラザ/ミント神戸

【岡山】さんすて岡山

【広島】広島駅前

【福岡】小倉駅前/天神西通り

【牛カツ京都勝牛 - Gyukatsu Kyoto Katsugyu -】

牛カツ京都勝牛は、京都発の牛カツ専門店として2014年に創業した牛カツ業態のリーディングブランドです。関西で洋食の定番として親しまれていたビフカツを、日本人にとって最も身近な和定食に置き換え、日本の食文化に牛カツという新たな選択肢を提案しました。

牛カツ京都勝牛は「京都から“牛カツ”を、世界の“GYUKATSU”へ。」をブランドミッションに掲げ、「寿司-SUSHI-」「天ぷら-TEMPURA-」「ラーメン-RAMEN-」のように「牛カツ-GYUKATSU-」が日本食代表として世界中で愛される日を目指し、日本国内のみならず世界を舞台に挑戦を続けています。

京都を感じる空間とおもてなし。日本食ならではのバランスの取れた食事。日本が世界に誇る和牛体験。「京都×日本食×和牛」を柱とした牛カツ京都勝牛のコンセプトは、とりわけ海外で強いブランド力を発揮し、訪日外国人や世界各国の店舗で高く評価していただいています。

公式WEBサイト：https://gyukatsu-kyotokatsugyu.com/

公式Instagram：gyukatsu_kyotokatsugyu