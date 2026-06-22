TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』×「カラオケまねきねこ」コラボ開催決定！

株式会社ディー・エヌ・エー

オンライン先行販売＆Xキャンペーン第1弾が本日6/22よりスタート

株式会社ディー・エヌ・エー（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村 信悟、以下 DeNA）がプロデュースするリアルエンタメ・グッズの新ブランド「SUKI+PLUS（スキプラ）」は、TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』と株式会社コシダカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高博）が運営するカラオケ店舗数No.1の「カラオケまねきねこ」とのコラボ企画を8月に開催することを決定しました。

本コラボでは、作品中で【クインテット】と呼ばれている主人公たち5人がバンドスタイルで登場します。描き下ろしのキービジュアルでは、甘織れな子（Gt. & Vo.）、王塚真唯（Gt.）、瀬名紫陽花（Kb.）、琴紗月（Ba.）、小柳香穂（Dr.）の5人のキャラクターたちがステージ衣装を身にまとい、楽器を手にライブステージで躍動感あふれる演奏を披露する姿を描いています。

コラボ開催を記念して、6月22日より「SUKI+PLUS」内の特設サイトでは、一部のコラボオリジナルグッズを先行して販売開始します。事前にゲットしたオリジナルTシャツやグッズなどを身につけて、後日開催されるコラボイベントをお楽しみください。併せて「SUKI+PLUS」公式Xにて、プレゼントが当たるリポストキャンペーンも実施します。

- 特設サイト：https://dena-ent-goodspage.mbok.jp/watanare-manekineko2026- 公式X「SUKI+PLUS」：https://x.com/DeNA_goods_info

コラボ期間中は、カラオケまねきねこ（コラボ対象店舗）にて、限定のコラボメニューやコラボグッズの販売を予定しています。コラボ企画の追加情報や詳細は、後日発表される情報を楽しみにお待ちください。

＜注意事項＞

◼︎コラボデザインの描き下ろしオリジナルグッズなどが盛りだくさん

- 本コラボにおける店舗での実施内容に関するお問い合わせ（時期・メニュー・グッズ等）は、現時点ではお答えできかねます。後日の詳細発表をお待ちください。- 先行販売グッズに関するお問い合わせは、DeNA『SUKI+PLUS』のお問い合わせ窓口へお願いいたします。

TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』×「カラオケまねきねこ」のコラボコンセプトであるバンドをテーマにした描き下ろしグッズなどを発売します。コラボ期間中の対象店舗での販売のほか、「SUKI+PLUS」内の特設サイトでもグッズを販売します。

「SUKI+PLUS」内の特設サイトではコラボ実施に先駆けて、6月22日より一部グッズの先行販売を行います。コラボ商品を3,000円（税込）購入ごとに「チケット風カード（全6種）」をランダムで1枚プレゼントします。

▲ピック型アクリルキーホルダー バンドVer.（全5種）▲ステッカーセット（5枚入） バンドVer.（全1種）

【先行販売について】

- 期間：6月22日（月）12：00～7月6日（月）23：59- 特設サイト：https://dena-ent-goodspage.mbok.jp/watanare-manekineko2026

【先行販売コラボグッズ一覧（予定）】※EC限定商品

- ピック型アクリルキーホルダー バンドVer.（全5種）- ステッカーセット（5枚入） バンドVer.（全1種）- 特大タペストリー バンドVer.（全5種）- Tシャツ バンド Ver.（全5種）- BIGアクリルスタンド バンドVer.（全5種）

＜備考・注意事項＞

◼︎豪華プレゼントが当たる公式X連動リポストキャンペーン！

- 商品のラインナップ、内容・仕様などにつきましては、変更・延期・中止になる場合がございます。- 購入特典の対象商品は本コラボグッズです（既存商品は対象外）。- 商品の詳細は特設サイトをご確認ください。- コラボ期間中の店舗でのグッズ販売の詳細は後日発表される情報や特設サイトをご確認ください。

コラボ開催を記念して、「SUKI+PLUS」公式Xアカウントにおいて、プレゼントが当たるリポストキャンペーンを実施します。キャンペーンの詳細は該当のXポストをご確認ください。

◼︎TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』作品紹介

- 「SUKI+PLUS」公式X：@DeNA_goods_info（https://x.com/DeNA_goods_info）- 実施期間：2026年6月22日（月）～7月6日（月）- 賞品・当選人数：Tシャツ（全5種 / Mサイズ）／抽選で5名様にランダムで1枚プレゼント- 参加方法：「SUKI+PLUS」公式Xの対象投稿をリポスト

2020年2月に集英社ダッシュエックス文庫より刊行された同名のライトノベルを原作とするTVアニメーション（2025年7月クール放送）。原作・みかみてれん、イラスト・竹嶋えくによるもので、現在第9巻まで刊行中。

高校を舞台に、主人公・甘織れな子を中心とした個性豊かなキャラクターたちが織りなすガールズラブコメディ。

2026年5月時点でシリーズ累計発行部数140万部を突破している人気作品です。

【権利表記】(C)みかみてれん・竹嶋えく／集英社・わたなれ製作委員会

【公式サイト】https://www.watanare-anime.com/

◼︎「カラオケまねきねこ」について

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

【公式サイト】https://www.karaokemanekineko.jp/

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

【企業サイト】https://www.koshidakaholdings.co.jp/

◼︎DeNAについて

DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」というミッションのもと、ゲーム、ライブコミュニティ、スポーツ・まちづくり、ヘルスケア・メディカルなど幅広く事業を展開していることが特長です。創業以来、挑戦心あふれる社員の強い情熱と高い技術力を中軸に数々の事業を生み出し、顧客ニーズを的確に捉えた付加価値の高いサービス開発から運用までを行っています。現在、AIを中核とした中長期の成長に向けて、AIエキスパートチームを中心に生産性向上・既存事業の競争力強化のほか、新規事業の創出・グロースに取り組んでいます。1999年3月設立、東証プライム市場上場（銘柄コード:2432）。詳細はhttps://dena.com/jp/