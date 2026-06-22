ヴェレダ「スカルプ 2ステップ リペアセット《限定》発売記念」 SNS投稿レポーター募集！

株式会社 ヴェレダ・ジャパン

オーガニックコスメブランド「ヴェレダ」より頭皮をすっきり整え、うるおいを与える

「スカルプ 2ステップ リペアセット」が2026年8月6日 数量限定で登場いたします。

うるおいを頭皮に与え、健やかに保つ「スカルプエッセンス」(現品)に、

1本で頭皮と髪をすっきり洗い上げる「ローズマリー スカルプクレンジング」のミニサイズをセットにいたしました。

蓄積したダメージ*が気になる頭皮を、週1回のクレンズと毎日のうるおいケアで、

すっきり整えます。

発売に先駆けて、この商品の魅力をInstagramで投稿してくださるSNSレポーター様を《合計30名》募集します。ぜひ奮ってご応募くださいませ。

■ヴェレダ「スカルプ 2ステップ リペアセット」 詳細

週1回のクレンズ＋毎日のうるおいケアで、未来の髪印象を、頭皮からつくる限定セット。

夏の暑さやムレ、乾燥などによって、頭皮は知らないうちにダメージを受けやすい状態に。

皮脂やよごれが毛穴に残ると、べたつきやにおいだけでなく、

髪の根元のふんわり感や、未来の髪印象にも影響することがあります。

そこでおすすめなのが、数量限定のヴェレダ 「スカルプ 2ステップ リペアセット」。

週に1回は、「ローズマリー スカルプクレンジング」で頭皮と髪をすっきり洗い上げて、リフレッシュ。

そして、毎日「スカルプエッセンス」で頭皮にうるおいを与え、健やかに保つケアを。

忙しい日も、これだけでトータルケア。未来の髪印象を、頭皮からつくる2ステップを

ぜひ体験してみてください。

全国発売日：2026年8月6日

取扱店舗： ヴェレダ直営店/公式オンラインショップ/全国のヴェレダ取扱店（一部）

価格： \3,850(税込）

内容： ヴェレダ スカルプエッセンス 115mL

ヴェレダ ローズマリースカルプクレンジング 40g(ミニサイズ）

「スカルプ 2ステップ リペアセット《限定》発売記念」 SNS投稿レポーター応募方法

―参加方法―

1.ヴェレダ公式（@weleda_japan）をフォロー。

2.ヴェレダ公式（@weleda_japan）の募集投稿に”いいね”。

3.プロフィールリンク、またはハイライトのフォームよりご応募ください。

4.当選された方にはヴェレダ・ジャパンよりInstagramのDMにてご連絡します。

内容：参加可否、送付先（郵便番号、住所、電話番号、宛名）

確認後に、製品を発送いたします。

5. 製品を受取後、実際にご試用いただき、感想を指定のハッシュタグをつけてInstagramフィードに投稿してください。（※ストーリーズのみは不可）

■応募締切

2026年7月7日(火)23:59まで

■賞品と当選人数

期間中に応募された方の中から、抽選で合計30名様に「スカルプ 2ステップリペアセット 」1点をプレゼントいたします。

【ご注意】

※今回の応募の対象投稿SNSは、Instagramのみとなります。

※製品送付後、規定の期日までに投稿のない方は、今後キャンペーンへのご参加をお断りさせて頂く場合があります。

※当選者様には、InstagramのDMでご連絡します。偽アカウントからのDMとお間違えないようご注意ください。

※ユーザーネームは、「weleda_japan」のみです。スペルを必ずご確認下さい。

※ヴェレダ・ジャパンのダイレクトメールでは、クレジットカード番号を入力させるフォームを送ることはございません。このような行為は、偽アカウントになります。ご注意下さい。

*乾燥など



