GREEN×EXPO 2027　カフェやレストラン、グリーンショップ、モビリティ営業など、会場を彩るこだわりのラインナップが内定

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPO協会（正式名称：公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長：筒井義信、所在地：横浜市中区）は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）の営業出店者として、現時点の内定者を公表いたします。各店舗の詳細（店舗コンセプトや提供メニュー等）につきましては、順次公開いたします。

また、会場内パーソナルモビリティ営業出店の出店者として１件の内定者と会場内モビリティ営業出店の出店者としてすでに公表している２件の内定者に加え、１件の内定者を追加公表いたします。

●営業出店及び会場内パーソナルモビリティ営業出店の出店場所

営業出店について

●営業出店内定者 ※五十音順

（飲食）

【フードコート】（２者）

・KOTIホールディングス

・白ハト食品工業株式会社

【レストラン】（２者）

・ADNJ - Africa Diaspora Network Japan

・シーザースキッチン株式会社

【カフェ】（６者）

・白ハト食品工業株式会社

・鈴廣かまぼこ株式会社

・株式会社初亀

・ポルトガル・トレード株式会社（共同運営パートナー：薪窯パンLisboa）

・リビングホスピタリティジャパン合同会社

・チーズガーデン（株式会社 庫や/ コロワイドグループ）

【ファストフード】（６者）

・ケンミン食品株式会社

・株式会社トゥーバトレーディング

・株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ

・まねき食品株式会社

・横浜バニラ株式会社

・リビングホスピタリティジャパン合同会社

（物販）

【グリーンショップ】（１者）

・日比谷花壇グループ

【コンビニエンスストア】（３者）

・株式会社ファミリーマート

・山崎製パン株式会社

・株式会社ローソン

【FOOD STATION】（10者）

・株式会社ありあけ

・HRTニューオータニ株式会社

・株式会社エイト

・神奈川県パン協同組合連合会

・株式会社崎陽軒

・京丹波

・株式会社銀座仁志川

・シーザースキッチン株式会社

・TDM 1874 Brewery （株式会社坂口屋）

・リビングホスピタリティジャパン合同会社

【一般ショップ】（２者）

・株式会社初亀

・リビングホスピタリティジャパン合同会社

※会場内オフィシャルストアの出店内定者については、2026年４月10日に公表いたしました。

●会場内オフィシャルストア出店内定者

・オフィシャルストア営業推進共同企業体

代表構成員：株式会社丸善ジュンク堂書店

構成員：大日本印刷株式会社、株式会社オークコーポレーション

・株式会社近鉄百貨店

【参考】 https://expo2027yokohama.or.jp/assets/docs/news/press_20260410.pdf

●営業出店の概要

営業出店は、GREEN×EXPO協会が整備する営業施設において、GREEN×EXPO 2027のコンセプトを発信する独自の営業（飲食・物販等）を実施いただく参加方法です。

各Village・エリアの特色に合わせ、魅力的な飲食・物販施設を配置します。具体的には、環境負荷低減など持続可能性に配慮しながら、世界各国の飲食、GREEN×EXPO 2027オリジナルメニューなど、来場者の多様なニーズに対応したメニューをご提供いたします。

また、花や観葉植物、ガーデニンググッズ等の園芸関連商品の販売を行うグリーンショップも出店します。

会場内パーソナルモビリティ営業出店及び会場内モビリティ営業出店について

●会場内パーソナルモビリティ営業出店内定者（１件）

・WHILL株式会社

●会場内モビリティ営業出店内定者追加公表（１件）

・株式会社湘南貿易

ご参考）2026年3月19日に公表済みの内定者（２件） ※五十音順

・泉陽興業株式会社

・株式会社マクニカ

※会場内パーソナルモビリティ営業出店とは

会場内パーソナルモビリティ営業出店は、「GREEN×EXPO 2027」会場内における来場者の快適な移動手段や先進的なパーソナルモビリティ体験等を提供いただく参加方法です。