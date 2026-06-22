『セガNET麻雀 MJ』と『秘宝伝』シリーズがコラボ！全国大会“秘宝伝CUP”開催

株式会社セガ

株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ』（以下、『MJ』）シリーズと、『秘宝伝』シリーズとのコラボイベント、“秘宝伝CUP”を2026年6月22日（月）より開始しました。

『秘宝伝』をイメージしたアガリ演出や卓背景などの様々なコラボアイテムをGETしながら、『MJ』シリーズをお楽しみください。

■全国大会“秘宝伝CUP”概要

アプリ版『MJ』とアーケード版『MJ』で開催する、『秘宝伝』シリーズとのコラボイベントです。

大会は、東風戦と三人打ちの2種目同時開催となり、スコア合計点を競います。予選で一定以上のスコアを獲得したプレイヤーが決勝に進出し、決勝期間中に最も高いスコアを獲得したプレイヤーが優勝となります。

アプリ版『MJ』では、大会に参加し条件を満たすことで、『秘宝伝』シリーズをイメージした進化型SPキャラ(SSR)やアガリ演出、卓背景など様々なコラボアイテムがもらえます。

●『MJ』アプリ（スマホ/PC版）

【予選A】

開催期間：2026年6月22日（月）～6月28日（日）

受付時間：24時間

（初日は6月22日（月）7:00～、最終日は～6月28日（日）29:59）

【予選B】

開催期間：2026年6月29日（月）～7月5日（日）

受付時間：24時間

（初日は6月29日（月）7:00～、最終日は～7月5日（日）29:59）

【決 勝】

開催期間：2026年7月6日（月）～7月12日（日）

受付時間：24時間

（初日は7月6日（月）7:00～、最終日は～7月12日（日）29:59）

◆特典に『秘宝伝』コラボアイテム多数登場！

進化型SPキャラ(SSR)「シャロン」やSPキャラ、アガリ演出、EX背景、卓背景などがイベントpt特典として獲得できます。

●イベントpt特典

≪進化型SPキャラ(SSR)≫全1種

▲シャロン

≪SPキャラ≫全1種

▲アグリー

≪卓背景≫全5種

「オタカラ導卓背景」「RB卓背景」など、全5種の卓背景が獲得できます。

▲オタカラ導卓背景 ／ ▲RB卓背景

≪EX背景≫全3種

「デモ画面背景」「トロッコ背景」など、全3種のEX背景が獲得できます。

▲デモ画面背景 ／ ▲トロッコ背景

≪アガリボタン≫全2種

▲ハルトボタン ／ ▲マーヤボタン

≪アガリエフェクト≫全1種

▲ダンディ・ジョーンズ

◆秘宝伝ガチャ

進化型SPキャラ(SSR) 「クレア」といった『秘宝伝』シリーズに登場するキャラクターをはじめ、『秘宝伝』シリーズをイメージしたアガリ演出、卓背景、EX枠、EX背景などコラボアイテム全52種が期間限定で登場します。

開催期間：2026年6月22日（月）7:00～7月12日（日）29:59

1回：500G

≪進化型SPキャラ(SSR)≫全4種

「クレア」など、全4種の進化型SPキャラ(SSR)が登場します。

▲クレア

≪SPキャラ≫全6種

「ベロベロ大魔神」など、全6種のSPキャラが登場します。

▲ベロベロ大魔神

≪卓背景≫全17種

「神の開眼卓背景」「無限高確率卓背景」など、全17種の卓背景が獲得できます。

▲神の開眼卓背景 ／ ▲無限高確率卓背景

≪EX背景≫全12種

「床トラップ背景」「ラストジャッジ背景」など、全12種のEX背景が登場します。

▲床トラップ背景 ／ ▲ラストジャッジ背景

≪EX枠≫全1種

▲秘宝伝の枠

≪アガリボタン≫全4種

「レオンボタン」「シャロンボタン」など、全4種のアガリボタンが登場します。

▲レオンボタン ／ ▲シャロンボタン

≪アガリエフェクト≫全5種

▲サンタクレア ／ ▲伝説への道

≪BGM≫全3種

「高確率BGM」（正式曲名：【高確率 ～秘宝伝(2025)】）

「クレア高確率BGM」（正式曲名：【クレア高確率】）

「無限高確率BGM」（正式曲名：【無限高確率 ～秘宝伝(2025)】）

●『MJAC』（アーケード版）

【予選A】

開催期間：2026年6月22日（月）～6月28日（日）

受付時間：10：00～24：00

【予選B】

開催期間：2026年6月29日（月）～7月5日（日）

受付時間：10：00～24：00

【決 勝】

開催期間：2026年7月6日（月）～7月12日（日）

受付時間：10：00～24：00

◆特典に『秘宝伝』シリーズのコラボアイテム多数登場！

対局順位によってポイントを集めるチャレンジや、来店日数に応じたスタンプなどで、機能解放型SPキャラ、卓背景アイテム、EX背景などを獲得できます。

≪機能解放型SPキャラ≫全3種

「レオン」「シャロン」など、全3種の機能解放型SPキャラが登場します。

▲レオン ／ ▲シャロン

≪卓背景≫全3種

「アイキャッチ卓背景」「BB入賞卓背景」など、全3種の卓背景が獲得できます。

▲アイキャッチ卓背景 ／ ▲BB入賞卓背景

≪EX背景≫全9種

「ラストジャッジ背景」「神クレアの声背景」など、全9種のEX背景が登場します。

▲ラストジャッジ背景 ／ ▲神クレアの声背景

≪アガリ点灯SE≫全1種

「マーヤボタン」「シャロンボタン」

≪BGM≫全1種

「秘宝伝BGM1」

◆秘宝伝 ガチャ

機能解放型SPキャラ「クレア」など『秘宝伝』シリーズに登場するキャラクターをはじめ、卓背景、アガリ点灯SE、EX背景などのコラボアイテム全24種が期間限定で登場します。

開催期間：2026年6月22日（月）～7月12日（日）

1回：600GP

≪機能解放型SPキャラ≫全2種

▲クレア ／ ▲ハルト

≪SPキャラ≫全7種

「オヤジ」「アグリー」など、全7種のSPキャラが登場します。

▲オヤジ ／ ▲アグリー

≪卓背景≫全3種

「神の開眼卓背景」「オタカラ導卓背景」など、全3種の卓背景が獲得できます。

▲神の開眼の卓背景 ／ ▲オタカラ導卓背景

≪EX枠≫全1種

▲秘宝伝の枠

≪EX背景≫全6種

「エンディングリザルト背景」「神クレアお祈り背景」など、全6種のEX背景が登場します。

▲エンディングリザルト背景 ／ ▲神クレアお祈り背景

≪アガリ点灯SE≫全3種

「レオンボタン」「ハルトボタン」「クレアボタン」

≪BGM≫全2種

「秘宝伝BGM2」「秘宝伝BGM3」

■『MJ』×『秘宝伝』シリーズコラボ記念Xキャンペーン開催！

開催期間：2026年6月22日（月）～7月5日（日）23:59

『秘宝伝』シリーズとのコラボ開催を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催します。

本キャンペーンにご参加いただいた方から抽選で合計8名様に『秘宝伝』グッズをプレゼントします。奮ってご応募ください。

※プレゼント詳細は『MJ』公式X（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）にてご確認ください。

◆参加方法

『MJ』公式Xアカウント（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）をフォローの上、当キャンペーンのポストをリポスト。

◆当選発表

当選者様へのご連絡は、Xダイレクトメッセージによる当選通知送付をもって、当選者の発表と代えさせていただきます。

※抽選時にフォローが外れている方は対象外となります。

※景品の発送先は日本国内のみとさせていただきます。

※当選通知送付後7日以内に当選DM内で指定する方法でのご連絡がない場合は当選を無効とさせていただきます。

◆対象アカウント

『MJ』公式Xアカウント：https://x.com/sega_MJ

＜『秘宝伝』とは＞

本機は2006年7月に登場した4号機の初代『秘宝伝』を完全再現。

おなじみの高確率や伝説モードといったユーザーが熱くなれるゲーム性に加え、新たな出玉トリガーも搭載！

これが本物の高確率。

全国のホールにて好評稼働中！

公式サイト：https://www.daitogiken.com/

DAITOGIKEN OFFICIAL SHOP【大都技研公式オンラインショップ】：

https://daitogiken-shop.com/

著作権表記：

(C)DAITO GIKEN, INC.

＜『セガNET麻雀 MJ』とは＞

牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない

熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。

【タイトル概要】

名称： セガNET麻雀 MJ

対応OS： iOS／Android／Windows／MAC

App Store URL： https://apps.apple.com/jp/app/id666206963

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile

配信開始日：

iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日

PCブラウザ版： 2025年1月21日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： テーブルゲーム

メーカー： セガ

著作権表記： (C)SEGA

公式サイト：

『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/

『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/

『MJアプリ』公式X https://x.com/sega_MJ

『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。