大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME」　2026年7月18日(土)からドームシアターで再上映

国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館

日本科学未来館(略称：未来館 館長：浅川智恵子)は、大阪・関西万博の成果を未来へつなぐシリーズの最後として、民間パビリオン「BLUE OCEAN DOME(ブルーオーシャン・ドーム)」で公開された大迫力の大型映像を、2026年7月18日(土)～9月30日(水)の間、ドームシアターで再上映します。プラスチック海洋汚染をテーマに制作された圧倒的な映像体験を通して、私たちと海のつながりを考える貴重な機会です。

大阪・関西万博のBLUE OCEAN DOMEで公開された大型映像 (C)ZERI JAPAN

本作はプラスチック汚染が進行する海と、豊かに生命が連鎖する地球の姿を描き出すフルCG作品です。細胞レベルから宇宙までのスケールをダイナミックに行き来しながら、写実的な海中の描写や想像の世界などのさまざまなシーンを織り交ぜ、水の惑星である地球が人間の営みによって存続の危機にあることを鑑賞者の感覚に訴えかけます。万博会場では直径約10メートルの高精細半球体LEDスクリーンで上映されていた本作を、制作を手掛けた日本デザインセンターおよびビジュアルデザインスタジオWOWの協力のもと、直径約15メートルの未来館のドームシアター用に特別にローカライズ。万博の臨場感をそのままにお届けします。

BLUE OCEAN DOMEは、海洋資源の持続的活用と海洋生態系の保護をテーマとして、NPO法人ZERI JAPANが万博に出展した民間パビリオンです。来場者が楽しみながら環境保護の考え方を学べる内容で、万博期間中には112万人以上が訪れました。万博会場では3つのドームで構成されていましたが、今回はその中の1つ、ドームBで公開された大型映像を再上映します。昨年、大きな熱狂の中で開催された大阪・関西万博の成果をつなぐ貴重な映像作品を、ぜひこの機会にご鑑賞ください。

BLUE OCEAN DOME (C)ZERI JAPAN

上映概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/63283/table/81_1_982518d02e9a60048dfd17282704f0a0.jpg?v=202606220551 ]

※本作にナレーションはありません。また集合体を含む刺激となりうる映像が含まれます。

あらかじめご了承ください。

鑑賞にあたっては事前予約が必要です。

予約は以下のサイトで7月11日(土)から開始します。

未来館オンラインチケットサイト(https://www.miraikan.jst.go.jp/visit/booking/)