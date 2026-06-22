2026年06月25日(木)開催｜物流会社向けの研究会「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」の「トラックビジネス部会（大阪）」を開催します

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行）は、2026年6月25日(木)に、運送会社向けの研究会「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」の「トラックビジネス部会（大阪）」6月例会を開催いたします。

ロジスティクスプロバイダー経営研究会（LPS）とは

「社員が誇れる物流企業を創る」をミッションに掲げ、全国 370 社以上の物流企業が加盟する業績アッププラットフォームです。

↓ ロジスティクスプロバイダー経営研究会（LPS）

https://lp.sc.funaisoken.co.jp/butsuryu/lps/(https://lp.sc.funaisoken.co.jp/butsuryu/lps/)

経営者・幹部向けの「例会」、実務者向けの「テーマ別例会（オンライン）」、先進企業を訪問する「視察セミナー」などを通じ、即時業績アップにつながる情報とツールを提供しています。

特に「トラックビジネス部会（大阪）」は、エリア特有の課題共有や、会員企業間での実利的な協力関係（荷物や車両の融通など）の構築を促進します。

■6月例会の特別ゲスト講座

A.モンラインの人が育つ「共育」と利益率が高まる具体策

～AI・DX・組織づくり・評価制度の実践事例～

株式会社 A.モンライン代表取締役 平澤 本氣 氏





「強い班長」が会社を強くする！～30億の壁を突破する組織戦略～

株式会社アルプスウェイ

代表取締役社長 田村 裕章 氏

■ 開催概要

日時： 2026年６月25日(木) 11:00~16:30

会場：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング 大阪本社（イノゲート大阪 21階）

対象： 運送会社・物流会社の経営者、経営幹部など

お試し参加も可能です。詳細はこちら ≫https://lp.sc.funaisoken.co.jp/butsuryu/lps/

■会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/