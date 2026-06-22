サブリース売却のデメリットも包み隠さずお伝えします。「売却前の不安解消！相談会」スタート｜サブリース物件売却くん

株式会社フロンティア

株式会社フロンティアが運営する「サブリース物件売却くん」は、6月22日から「売却前の不安解消！相談会」を実施します。

サブリース物件の売却を検討するにあたって「サブリース付きのままだと売却価格が安くなるのか」「どれくらい不利になるのか」といった疑問を抱くオーナー様から、お問い合わせを多くいただいています。

相談会では、こうしたお悩みに無料でお答えしますので、下記の公式LINEからお気軽にご相談ください。サブリース売却のデメリットについても、包み隠さずお伝えします。

公式サイト：https://sublease-baikyakukun.com/

公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w

サブリース売却のデメリットは？

サブリース物件は、通常の収益物件より売却価格が下がりやすい傾向にあります。その理由は、買主が引き継ぐ賃料収入がサブリース契約の条件に左右されるためです。相場より低い家賃設定や高い手数料により、利回りが悪く見られやすくなります。

また、サブリース会社は借主として保護されるため、オーナー様の都合で簡単に契約解除できないケースもあります。

サブリース契約を解除できないまま売却する場合、買主の自由度が下がり、購入希望者が限られる点もデメリットです。

このように、サブリース物件の売却では「価格が下がりやすい」「契約解除が難しい」「購入希望者が限られやすい」といったデメリットがあります。しかし、事前に契約内容や売却時の注意点を把握し、サブリース物件の扱いに慣れた専門家へ相談すれば、条件に合う売却先を見つけられる可能性があります。

サブリース物件の売却に特化したWebサービス「サブリース物件売却くん」では、売却に関する相談ができるほか、高値での売却を目指せる売却先探しをサポートしています。

「売却前の不安解消！相談会」に参加する流れ

（1）公式LINEを友だち追加し、メッセージを送る

「サブリース物件売却くん」の公式LINEを友だち追加したうえで、現在の契約状況をお知らせください。

公式LINEの二次元コード

「サブリース物件売却くん」公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w

オーナー様の疑問やお悩みに合わせて、サブリース売却実績のあるスタッフがお答えします。

（2）サブリース物件を一括査定

ご相談後、サブリース物件を一括査定に出すことも可能です。当社が提携する26社に査定を依頼し、もっとも高い条件を提示した仲介業者1社のみをご紹介します。

一括査定をご利用いただく際は、複数業者とやり取りする必要はありません。営業電話がかかってくることもないため、安心してご利用いただけます。

（3）売却手続き

一括査定で提示された金額にご納得いただければ、売却手続きに進むこともできます。これまで多くのサブリース物件を取り扱ってきた経験豊富な担当者が、手続き完了まで丁寧にご案内します。

「サブリース物件売却くん」の特徴

「サブリース物件売却くん」では、オークション形式でもっとも高値を提示した仲介業者1社のみをご紹介します。複数社とのやり取りが必要となる一般的な一括査定サービスとは異なり、やり取りの負担を抑えながら、より良い条件での売却を目指せる仕組みを採用しています。

サブリース物件の売却に関するご相談や一括査定は、無料でご利用いただけます。

また、売却が成立した場合でも、オーナー様から当社へお支払いいただく仲介手数料はかかりません。当社は提携する仲介業者から手数料をいただいているため、相談料・手数料の負担を抑えてご利用いただけます。

「サブリース物件の売却価格を知りたい」「サブリース売却のデメリットも踏まえたうえで検討したい」という方は、お気軽にご利用ください。

公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w

※サブリース物件の売却を100%保証するサービスではありません

「サブリース物件売却くん」に関する、よくある質問

Q．なぜ高値での売却が目指せるのでしょうか？

「サブリース物件売却くん」では、買取業者ではなく、高値での売却を目指して動く仲介業者をご紹介しています。そのため、高値での売却が期待できます。さらに、ご紹介する仲介業者が法人顧客を多く持っていることも、理由のひとつです。

▼仲介業者を紹介する理由

▼個人投資家ではなく、法人の買主が有利になる理由

「サブリース物件売却くん」では、高値での売却に向けて対応する仲介業者に任せること、高値で購入する可能性のある法人の買主にアプローチすることを大切にしています。

Q．どうして相談も一括査定も無料でできるのですか？

「サブリース物件売却くん」は、提携する仲介業者から手数料を受け取ります。また「サブリース物件売却くん」がご紹介する仲介業者は、買主から手数料を受け取ります。そのため、オーナー様には相談も一括査定も無料でご利用いただけます。

■運営会社

株式会社フロンティア

公式サイト：https://sublease-baikyakukun.com/

公式LINE：https://lin.ee/R3AGr9w