ラグジュアリーシャンパーニュブランド 「ANGEL CHAMPAGNE」が、「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon (ヘイロー ネオン)」を2026年7月7日(火)より販売開始！

ANGEL JAPAN株式会社

革新的で創造性の高いシャンパーニュブランドとして躍進するANGEL CHAMPAGNE（エンジェルシャンパン）は、光を纏うラベルが際立つ「ANGEL CHAMPAGNE HALO（ヘイロー）」から、「ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon（ヘイロー ネオン）」を2026年7月7日(火)より販売開始します。

ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon

ANGEL CHAMPAGNEの人気シリーズ「HALO」から、専用Trunk（トランク）がエナメル素材となった「HALO Neon」が新登場。エナメル素材のTrunkが持つ艶やかな光沢感が、光を纏うラベルが印象的なボトルとともに、華やかで上質な雰囲気を演出します。

カラーは鮮やかなポップカラーで、ピンク、イエロー、グリーン、ブルーの4色展開。色を選ぶ楽しさも魅力の一つです。華やかなパーティーシーンを彩るのはもちろん、恋人や友人、家族など大切な方へのギフトとしても最適な1本です。

◆商品詳細

商品名 ： ANGEL CHAMPAGNE HALO Neon

価格 ： 53,900円(税込)

内容量 ： 750ml

原産国 ： フランス

種類 ： シャルドネ／ムニエ／ピノ・ノワール

アルコール度数 ： 12.5％

詳細ページ ： https://angelchampagne.shop/shop/product_categories/HALO_Neon

◆購入方法

HALO Neon PinkHALO Neon YellowHALO Neon GreenHALO Neon Blue

発売日 ： 2026年7月7日(火)

購入方法 ： 公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店

公式ショップ ： https://angelchampagne.shop/

公式ショップＴＥＬ ： 03-6807-4030

銀座店 ： 東京都中央区銀座7丁目6-12

銀座店ＴＥＬ ： 03-6264-5772

◆ANGEL CHAMPAGNEについて

「ANGEL CHAMPAGNE」という名前は、「完全なる美」を探究するという意味を込められて名付けられました。「ANGEL CHAMPAGNE」は数十年という歴史がありますが、最も新しいシャンパーニュの一つでもあります。名高いエノロジスト*と経験豊富な醸造責任者の監視の下造られた類のない味わいは、まさに最高級品です。完全ブラインドで行われる、ロンドン・ソムリエ・ワイン・アワード2019で、史上初の全3種にてゴールドメダルを受賞、最も革新的で独創的ブランドと評価されています。視覚的にも味覚的にも、ダイレクトに伝わる最高級品の味わいとスタイルに魅了されることでしょう。



*ぶどうの栽培から、収穫、醸造、びん詰めに至るまで全行程を指揮し監督するスペシャリスト

◆ANGEL CHAMPAGNE銀座店について

2021年5月27日(木)、ANGEL CHAMPAGNEは世界初となる旗艦店を銀座並木通りにオープンしました。高級感のあるボトルデザインをイメージした店内には、厳選されたANGEL CHAMPAGNEが並び、商品を選ぶ時間もお楽しみいただけます。また、包装紙やショッピングバッグにいたるまでブランドの世界観を統一したサービスを提供しています。店内にはカフェスペースを併設しており、ゆったりとした空間でメインのラインナップである「ANGEL CHAMPAGNE」をグラスで味わえるほか、季節に合わせた見た目にも美しいアフタヌーンティーやパフェなどをご提供しています。

◆会社概要

ANGEL CHAMPAGNE銀座店（外観）ANGEL CHAMPAGNE RoseAFTERNOON TEA

社名 ： ANGEL JAPAN株式会社

代表者 ： 代表取締役 本村 哲也

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目6-12

URL ： https://angelchampagne.jp/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/angel_champagne_japan/

YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCouSPXATm-KzpbnCtbjfbWQ