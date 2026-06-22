次世代モビリティとして注目が集まるEV車「Kia PV5」をトイファクトリーが初展示〈東京・南町田で2モデルを公開〉

株式会社トイファクトリー

ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位*¹、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でインド＆アジア太平洋地域No.1*² を達成した株式会社トイファクトリー（本社：岐阜県可児市、代表取締役：藤井昭文）は、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、南町田グランベリーパーク シアタープラザにて、Kia PBV「PV5」の展示会を開催いたします。

今回の展示会はトイファクトリーとして初めてKia PBVの実車を展示する機会です。

次世代モビリティとして注目を集めるKia PBV「PV5」。Kiaの先進性と魅力、そして新しいモビリティの世界を、ぜひ実際に会場でご体感ください。

Kia｜カタログ請求はこちら :https://toy-factory.jp/present/※「Kiaカタログ希望」とご記載ください

トイファクトリー東京｜グランベリーパーク

会場となる「南町田グランベリーパーク」では季節のイベントも多数開催中。ご家族で、ご夫婦で、週末のお出かけとあわせてお楽しみいただけます。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

常設での車両展示については、南町田グランベリーパーク内のトイファクトリー東京店を「Kia PBV 東名横浜」として、2026年7月末より開始予定です。今回の展示会は、そのスタートに先駆けてKia PBVの魅力をいちはやく体感いただける機会となります。

今後は、Kia（キア）が提案する次世代モビリティとして、BEV（電気自動車）モデル「PV5」の販売を順次開始してまいります。

展示車両｜PV5 モデルバリエーション

1. PV5 パッセンジャー（3ナンバー／5人乗り）

EVならではの広々とした室内空間を実現した乗用モデルです。低床設計による優れた乗降性に加え、大人5名がゆったり乗車できる快適性を備えています。送迎やファミリーユース、観光用途など、幅広いシーンに対応可能です。

2. PV5 カーゴ（1ナンバー／2人乗り）

物流用途に特化したカーゴモデルです。低床設計により荷物の積み下ろしがしやすく、観音開きドアによって大型荷物にも対応します。EVならではの静粛性と効率性を活かし、都市部配送やラストワンマイル物流にも適したモデルです。

展示会概要

- 開催日時2026年6月27日(土)・28日(日) 10:00～16:00- 会場南町田グランベリーパーク シアタープラザ（東京都町田市鶴間3-4-1）- アクセス・電車でお越しのお客様東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」直結「渋谷駅」から田園都市線急行で約35分 ／ 「横浜駅」から「長津田駅」経由で約40・お車でお越しのお客様東名高速道路「横浜町田IC」より、国道246号方面からアクセスいただけます。南町田グランベリーパーク駐車場をご利用ください。グランベリーパーク｜アクセス詳細はこちら(https://gbp.minamimachida-grandberrypark.com/access/)- お問い合わせ先トイファクトリー東京｜Kia PBV 東名横浜（TEL：042-850-5548）〈WEB〉お問い合わせはこちら :https://toy-factory.jp/contact/報道関係者様へ

展示会当日は、報道関係者の皆様による会場取材・撮影が可能です。取材をご希望の方は、事前に下記のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください！個別取材をご希望の場合も、あわせてご相談ください。

▽取材に関するお問い合わせ先：

株式会社トイファクトリー 広報部

mail: press@toy-factory.jp

Kia PBV 東名横浜：担当者コメント

ショップマネージャー 中野

「今回の展示会は、トイファクトリーとして初めてKia PBVを実車でご紹介できる機会となります。二つのモデルそれぞれの魅力を、実際に見て感じて、新しい移動の在り方やビジネス・暮らしの可能性を身近に体感していただければ嬉しく思います。多くの皆様のご来場をお待ちしております。」

世界が注目する次世代EV「Kia PV5」とは

「PBV」は、Kiaが蓄積した技術を注ぎ込んで開発したEV専用プラットフォームを基盤に、さまざまなボディや仕様を組み合わせることで、低床・フラットな構造と広い車内空間を実現しました。

メーカーが用途を想定して仕様を定める従来の「規格型」のクルマとは異なり、ユーザーの用途やニーズに合わせて拡張・カスタマイズできる多目的EVモビリティです。

2025年下半期に販売が開始されたPV5は、その先進性と実用性が評価され、欧州を中心に主要アワードを受賞しています。

非営利団体International Van of the Yearが主催する小型商用車（LCV）分野の賞「2026年 インターナショナル・バン・オブ・ザ・イヤー」をはじめ、Top Gear主催「ファミリーカー・オブ・ザ・イヤー」、What Van?主催「バン・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。

※受賞歴および数値情報提供：Kia PBV ジャパン株式会社

「2026年インターナショナル・バン・オブ・ザ・イヤー」受賞

また、Electrifying.comのアワードや、News UK主催「2025年 News UKモーターアワード」でも「バン・オブ・ザ・イヤー」に選出されたほか、Parkers主催「2026 Parkers バン・アンド・ピックアップ・アワード」では「バン・オブ・ザ・イヤー」と「ベストEVバン」の2冠を獲得しています。

さらに、PV5カーゴは最大積載状態での一充電走行距離「693.38km」（欧州における市販車で、特定の運転環境・方法による）を達成した小型商用EV（eLCV）として、ギネス世界記録にも認定(https://www.kia.com/jp/media/detail?id=14)されました。

こうした評価を背景に販売も好調で、2026年第1四半期におけるPV5の世界販売台数は8,113台に到達しました。欧州では英国で1,921台、ドイツで1,262台、デンマークで1,143台、フランスで625台を販売し、小型商用EV（eLCV）市場で9.0％のシェアを獲得。

日本国内ではまだ少ないEV商用車のカテゴリとして、非常に注目を集めるモデルです。

株式会社トイファクトリー

Kia PBV 公式サイト :https://www.kia.com/jp/ja

会社概要

岐阜県可児市に本社を置くトイファクトリーは、ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1のキャンピングカーメーカーです。

またキャンピングカーのみならずドクターカー、自治体・団体向けの多目的車両「MARU MOBI」など特殊車両まで、細部にわたりご使用いただくお客様それぞれのニーズに合わせて製作。2021年春放映の「情熱大陸」では、トイファクトリーのものづくり姿勢やキャンピングカーに対する想いなどが特集され、多くの反響をいただきました。

2022年9月にはステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、2023年にフィアットデュカトをベース車両とした新型キャンピングカーを発表。

2025年には、インド、アジア、オーストラリアを含むアジア太平洋地域において、FIAT DUCATO（フィアット・デュカト）の販売台数が最も多かったディーラーとして表彰を受けました。

商号：株式会社トイファクトリー

代表者：代表取締役 藤井昭文

所在地：〒509-0213岐阜県可児市瀬田800-1(トイファクトリー・インターナショナルは沖縄所在)

設立：1995年8月



事業内容

・キャンピング車両製作販売・特殊車両、福祉車両製作販売・自動車内外装製作・ヨーロッパ車両輸入販売・RV用品・パーツ輸入販売・自動車レンタルサービス・自転車販売、レンタルサービス・車検、整備

・フィアットプロフェッショナル正規ディーラー



URLリンク

TOY-FACTORY https://toy-factory.jp/

EURO-TOY https://www.euro-toy.jp/

※「EURO-TOY（ユーロトイ）」とは、日本のRV業界を牽引するトイファクトリーが、欧州のキャンピングカーブランドをセレクトしてお届けする「輸入車キャンピングカーディーラー」です。



公式Instagram（TOY-FACTORY） https://www.instagram.com/toy_factory_official/

公式Instagram（EURO-TOY） https://www.instagram.com/euro_toy_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/toyfactory.jp

過去の主なTV出演番組

●テレビ東京系列「日経スペシャル カンブリア宮殿」

2025年10月9日(木)放送 『感動体験で急成長！1000億円市場で勝つ秘密』(https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/backnumber/2025/1009/)

●毎日放送(MBS)「情熱大陸」

2021年02月28日(日) 放送 Vol.1143 “キャンピングカービルダー：藤井昭文”(https://www.mbs.jp/jounetsu/2021/02_28.shtml)

2024年02月04日(日) 放送 Vol.1286 “緊急企画 能登応援SP”(https://www.mbs.jp/jounetsu/2024/02_04.shtml)

●テレビ愛知「日経プレミアム 工場へ行こうIII」

2024年9月7日(土) 放送 『“走るお家”に大改造！キャンピングカー(秘)工場に潜入SP』(https://tv-aichi.co.jp/koujou3/archive/240907/)

●テレビ愛知＆日経新聞共同企画「ローカルビジネスサテライト」

2023年8月10日(木) 放送 『変幻自在キャンピングカー､年商4倍 宇宙の技で夏冬快適』(https://channel.nikkei.co.jp/LBS/104_tva.html)

2025年1月9日(木) 放送 『キャンピングカーが「動くトイレ」に 能登の被災地にも』(https://channel.nikkei.co.jp/LBS/210_tva.html)

*1 自社調べ：2010～2025年、国内RV市場におけるトヨタハイエースベースのキャンピングカー生産台数として

*2 ステランティス社からの提供実績：2025年のインド、アジア、オーストラリアを含むアジア太平洋地域において、FIAT DUCATO（フィアット・デュカト）の販売台数が最も多かったディーラーとしてディーラーアワード授賞