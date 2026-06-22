グローブ・トロッター 福岡岩田屋店で、空港ゲートをイメージしたポップアップを開催中

グローブ・トロッター アジアパシフィック株式会社

英国のトラベル・ライフスタイル・ブランド、グローブ・トロッターは現在、福岡・岩田屋本店にて、ロンドンのヒースロー空港をイメージした特別なポップアップスペースを展開しています。

最大の注目は、ロンドンの名門百貨店「ハロッズ」で話題を呼んだ、空港の手荷物受取ターンテーブルディスプレイ。空港ゲートのイメージが再現されていて、旅のはじまりの雰囲気が漂います。ポップアップスペースには、ターンテーブルの他に、エアポート・ベンチ、2番ゲートを表示するサインが置かれ、空港内を歩いているかのような空間が広がります。ここに並ぶのは、旅を彩るクラシックでアイコニックなトラベルケースの数々。他の誰ともかぶらない、自分スタイルのスーツケースを見つける喜びを体感していただけます。

ポップアップは、8月末までの期間限定開催。次の旅をイメージさせるユニークな空間へ、ぜひお立ち寄りください。

店舗情報

ターンテーブルディスプレイ出発2番ゲートエアポートベンチにはヴィンテージスーツケースラゲッジタグも再現

【店舗名】グローブ・トロッター 福岡岩田屋店

【住所】福岡県福岡市中央区天神 2 - 5 - 35 岩田屋本館 2 F

【電話番号】092-406-8806

【営業時間】10:00 - 20:00

グローブ・トロッターについて

旅人とともに

129年の歴史を越えて。

1897年に創業し、今や英国デザインの代名詞となったグローブ・トロッターは、ハンドメイドのラゲッジやレザーコレクションを展開する、プレミアム・トラベル・ライフスタイルブランドです。すべてのスーツケースは、イギリスのハートフォードシャー州で、熟練の職人の手によってつくられており、ヴィクトリア朝時代から続く伝統的な製法と、当時の機械を継承しています。

長きにわたり、グローブ・トロッターは数多くの著名な旅人たちに愛されてきました。南極探検家のロバート・スコット、エリザベス2世女王、エディ・レッドメイン、ケイト・モス。時代を象徴する顔ぶれと、その歩みを共にしています。

https://jp.globe-trotter.com/

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