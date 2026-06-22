K-POPバーチャルアイドルPLAVE、自身初のワールドツアーの日本公演『2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Japan』詳細決定&特設サイトオープン！

株式会社HYBE JAPAN

アジアを中心にグローバルで絶大な人気を誇るK-POPバーチャルアイドル・PLAVE（読み：プレイブ）にとって初となるワールドツアーの日本公演『2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Japan』の詳細が決定し、特設サイトもオープンいたしました。日本公演は、2026年9月26日(土)～27日(日)の2日間にわたり、神奈川・ぴあアリーナMMにて開催いたします。

＜特設サイト＞

https://www.hybejapan-concert.com/statics/plave_keepitmanic_in_japan

(C)︎VLAST

PLAVE初のワールドツアー『2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC]』は、韓国・仁川公演（9月12、13日）を皮切りに、日本・神奈川（9月26、27日）をはじめ高雄（10月3日）、バンコク（10月10日）、シンガポール（10月17日）、台北（10月24日）、マカオ（10月31日）などで開催予定です。特に、ツアーの開幕を告げる仁川公演は、仁川文鶴競技場で開催されることが明らかになり、バーチャルアイドル初のスタジアム公演に世界中から大きな注目が集まっています。

2023年3月12日に韓国でデビューしたPLAVEは、YEJUN（イェジュン）、NOAH（ノア）、BAMBY（バンビ）、EUNHO（ウノ）、HAMIN（ハミン）からなる5人組K-POPバーチャルアイドルです。作詞・作曲・振付をメンバーが手掛けるセルフプロデュースグループとして活動しており、韓国最大級の音楽配信サービスMelonのTOP100チャートでは男性バーチャルアーティストとして初めての1位を記録。デビューから約1年4ヶ月後の2024年7月には、Melonでのストリーミング総再生回数10億回を突破し、"史上最速"の記録も打ち立てました。

2025年に発売した3rd Mini Album ‘Caligo Pt.1’は初動売上100万枚を突破し、オリコンデイリーアルバムランキング（2025/2/28付）およびBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート“Top Albums Sales” （集計期間：2025年2月24日～3月2日）で1位を獲得。また2025年11月発売の2nd Single Album 'PLBBUU'、および2026年4月発売の4th Mini Album 'Caligo Pt.2'の初動売上はそれぞれ109万枚、125万枚を記録し、３作連続初動ミリオンセラーを達成しました。さらに日本デビュー作のJP 1ST SINGLE「かくれんぼ」でも日本主要音楽チャートで複数の1位を記録。最近では、「第40回日本ゴールドディスク大賞」で「ベスト3ニュー・アーティスト(アジア)」の受賞を果たし、海外バーチャルアイドルとして初受賞というK-POP史のみならず日本の音楽史に名を残す偉業を成し遂げました。また、昨年開催されたアジアツアーでは、ソウル、台北、香港、バンコク、東京（幕張メッセ 幕張イベントホール）などで公演を実施し、大きな反響を呼びました。今回は、その成功を経て開催される初のワールドツアーとなり、ファンの期待が高まっています。

今月16日に、日本デビュー1周年を迎えたばかりのPLAVE。今年はついに待望のワールドツアー『2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC]』を開催することが決まり、世界中のファンからの注目を集めています。今後もグローバルな活躍を繰り広げるPLAVEにどうぞご期待ください。



【『2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Japan』公演概要（予定）】

＜日時・会場/開場・開演時間＞

[神奈川] ぴあアリーナMM

2026年9月26日(土) 開場 17:00／開演 18:00

2026年9月27日(日) 開場 15:00／開演 16:00

＜チケット料金＞

■VIP席(アップグレードチケット)

24,300円(税込)

※PLLI MEMBERSHIP (JP/GLOBAL)限定

◼︎指定席

16,000円(税込)

＜チケット先行受付＞

【PLAVE GLOBAL OFFICIAL FANCLUB PLLI MEMBERSHIP (JP)会員先行抽選受付】

■受付期間：2026年6月22日(月)14:00～6月29日(月)23:59まで

※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。

■抽選結果確認・入金期間：2026年7月8日(水)11:00~7月12日(日)23:00まで

※チケットや受付の詳細は特設サイトよりご確認ください。

(https://www.hybejapan-concert.com/statics/plave_keepitmanic_in_japan)

※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※上記変更に伴うチケットの払戻しはできかねますのであらかじめご了承ください。

※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※VIP席の一般販売予定はございません。

※各チケットの注意事項および詳細は特設サイトにてご確認ください。

(C)︎VLAST

PLAVE（プレイブ）は、2023年 3月に韓国でデビューした K-POP バーチャルアイドル。YEJUN（イェジュン）、NOAH（ノア）、BAMBY（バンビ）、EUNHO（ウノ）、HAMIN（ハミン）の５人で構成され、セルフプロデュースグループとして作詞・作曲・振付の全てをメンバー自ら手掛けている。グループ名は Play と Reve(夢)を組み合わせたもので、夢を叶えるために新しい世界をつくっていくという意味が込められている。