実測データ起点で属人化を解消。LP分析から改善提案までの仕組みをマーケティングAXで提供開始

株式会社アイトリガー

株式会社アイトリガーは、マーケティングAXサービス「AXer」の新たな提供リソースとして、実測データを起点にLPのボトルネックを特定し、改善ワイヤーフレームの提案までを一気通貫で行う支援を2026年6月より開始します。LP改善に課題を持つ事業会社・広告主に向けたもので、担当者の経験則に依存しがちだった改善判断を実測データに置き換えます。教育業界案件（社名非公開）での先行検証を終え、分析から改善案づくりまでを実案件で実行できることを確認しました。分断されがちだった定量分析と改善アウトプットを、業務として一つにつなぎ直す取り組みです。

なぜ「実測データ起点のLP改善」を提供するのか

LP改善の現場では、担当者の経験則による診断や定性的な気づきが起点になりがちでした。「ここが分かりにくい」という仮説は出せても、実際のユーザー挙動データとの紐付けが弱く、説得力のある優先順位がつけにくい状態です。

判断の根拠が人に属し、誰が見るかで結論が変わる属人化も起きていました。さらに、分析を担う人と、改善案の設計図であるワイヤーフレームを描く人の工程が分かれ、せっかくの示唆がアウトプットに反映されるまでに抜け落ちていました。

モバイル比率が高く、SNS流入に偏るという精度の取りにくい条件下で、どこで離脱が起きているかを実測で押さえ、改善案まで一筋でつなぐ設計を構築・検証しました。特に、検討期間の長い高関与領域では、一つの離脱箇所が大きな機会損失につながります。

「印象」ではなく「実測で起きている事実」を直す

目指すのは、印象や好みでLPを直す作業を、実測で起きている事実をもとに直す業務へ作り変えることです。起点に置いたのは、Microsoft Clarity（ユーザーの操作やスクロールを記録できる解析ツール）で取得したセッション挙動・スクロール深度・デッドクリック（押しても反応しない箇所への操作）などの実データです。ここから次の変化が生まれます。

１.どこで離脱しているかが、定量で見えるようになる

ファーストビュー、スクロール到達、フォーム到達、操作性、流入媒体別という観点ごとに、つまずきの起きている箇所を実データで特定します。表示速度や操作の安定性も観点に含め、「なんとなく分かりにくい」を根拠のある事実に置き換えます。

２.直す順番が、効果と工数で決まるようになる

特定したボトルネックに対し、効果の大きさと改善の手間を突き合わせ、どこから着手するかの優先順位を提示します。直す順番の議論が、感覚ではなく合意できるものになります。

３.分析の示唆が、改善案に抜け落ちずにつながる

セクション構成案を挟んだうえで、HTML形式のワイヤーフレーム（2カラム・グレースケール・修正メモ付き）まで出力します。各修正メモには「どのデータ示唆に基づくか」を残すため、なぜ直すのかが分析から設計まで一本でつながります。クライアント側でのコピー調整や数値反映、デザイン化へそのまま引き継げる状態で納品します。

本リソースは単体のSaaSツールとして提供するものではなく、AXerが提供するリソース（人・ツール・ノウハウ）の一部として実装します。

個別テクニックではなく、業務の組み直し

今回のリソースは、LP改善の個別テクニックではありません。LP改善という業務そのものを、印象起点から実測データ起点へ組み直す設計の実証です。AXerは、人・ツール・ノウハウを組み合わせ、各社固有の課題に応じて業務フローそのものを設計・構築・運用します。

人が印象でLPを直していたフローから、実測データをもとに分析し、改善案まで一筋でつなぐフローへ変えていきます。教育業界での先行検証をひな型に、モバイル中心・SNS流入といった同型の課題を持つ企業へ、本リソースの提供を順次開始します。

提供するのは固定パッケージではなく、各社のLPと流入条件に合わせて組み替える可変のものです。課題整理の段階からぜひお気軽にご相談ください。

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■ AXer サービスページ

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■株式会社アイトリガー（AiTRIGGER Inc.）

本社：東京都新宿区西新宿6-11-3 Dタワー西新宿16階

事業内容：デジタルマーケティング支援（運用型広告・インハウス支援）、マーケティングリソース提供（MRM）、マーケティングAX事業

URL：https://aitrigger.co.jp/