神奈川エリアの保管・配送基盤を強化

鴻池運輸株式会社

鴻池運輸株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長執行役員 鴻池 忠彦、以下 鴻池運輸）は、サントリーロジスティクス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長 照岡 大祐、以下 サントリーロジスティクス）が進める神奈川エリアの物流ネットワーク再編に対応し、東部ネットワーク株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 若山 良孝）の「東部海老名ロジスティクスセンター」を新たな出荷拠点として活用します。

新たに活用する「東部海老名ロジスティクスセンター」（神奈川県海⽼名市下今泉2-3-1）は、鉄骨造2階建ての物流施設で、賃借面積は約33,289平方メートル です。新拠点の活用により、従来の商品別出荷を中心とした体制からエリア別出荷へと機能を再編し、酒類と食品（清涼飲料など）の同送を可能にすることで、神奈川県西部における保管・配送体制の強化と物流効率化を図ります。稼働開始は2027年1月1日（金）を予定しています。

本取り組みにより、鴻池運輸は既存の海老名流通センターと新拠点を組み合わせ、神奈川県西部の保管・配送基盤を強化します。あわせて、サントリーロジスティクスの外部倉庫機能を新拠点に集約し、より効率的な物流オペレーションを実現していきます。

東部海老名ロジスティクスセンター外観