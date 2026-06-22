ケリング・グループ傘下 ファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ” 2026年ファインジュエリー コレクションを発表“花開く高貴なる女王、鳳凰を象徴 ”

Qeelin japan Limited

東洋の豊かな文化を世界に広めることを使命としたファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ”。ブランド名は、中国神話に登場する幸運と愛の象徴、伝説上の霊獣“ Qilin（麒麟）”を由来とし、ブランド設立以来、Wulu、Bo Bo、Xi Xiなど展開するすべてのジュエリーが豊かな文化的意味合いを持ち、伝統的なシンボルをモダンかつスタイリッシュなデザインに落とし込むことで、東洋と西洋の融合を体現しているファイン・ジュエラーです。

2026年ファインジュエリー コレクション “ 輝きに満ちた、生命感あふれる世界 ”

東洋文明の豊かな土壌に根ざしたQeelinの2026 ファインジュエリー コレクションは、卓越したクラフツマンシップと、今なお息づく文化的遺産を輝かしく表現するものです。昨年、創業者兼クリエイティブディレクター Dennis Chanが探求した侗（トン）族の伝統を礎に、メゾンは鼓楼のシルエット、鳳凰が羽ばたくような優美な弧、そして黄金の蜘蛛に宿る神聖なシンボルを、現代的なデザインへと昇華させています。

それぞれのクリエイションの中心で、ジェムストーンは静かな強さをたたえながら、時を見つめる語り部となり、絶えず進化するフォルムのレパートリーは、“ Miracle Garden ”の芸術的な広がりをさらに深め、より豊かな感情と美意識を吹き込みます。神話と自然が交わる空間において、Qeelinは歴史の重み、理想的な美しさの優雅さ、そして文化そのものが放つ色褪せない光を宿した世界を創り上げています。

炎と風を象徴する高貴なる女王、鳳凰を讃える“ Queen ”コレクション

侗族の刺繍において、鳳凰は炎と風を象徴し、鳥たちの高貴なる女王として崇められています。この精神はQeelinのクリエイティブビジョンと深く響き合います。ブランドは革新的な技術を通じて、この神話的なトーテムを現代的に再解釈し、その伝説的な輝きを蘇らせています。

“ Queen ”花開く鳳凰、現代に蘇る伝説

Queen necklace in rose gold set with round orange and yellow sapphires, and brilliant-cut diamonds, and diamonds.

ローズゴールドで仕立てられた“ Queen ”のクリエイションは、飛翔する鳳凰の姿を躍動感あふれる優雅さで表現しています。一枚一枚の羽は、ラウンドカットおよびブリリアントカットのジェムストーンで構成され、幾層にも重なる奥行きを生み出します。尾羽にはペアシェイプ ダイヤモンドとグラデーションサファイアがあしらわれ、精密なヒンジセッティングによ理、着用者の動きに合わせて翼が揺れるように設計されています。古来の象徴に、まるで生命が宿るかのような表現がもたらされます。

“ Queen ”蒼のシルエット、空と水が出会う場所

Queen earrings in white gold set with 2 pear-shaped aquamarines of 1.72 carats and 1.67 carats, marquise-cut sapphires and brilliant-cut diamonds. Queen ring in white gold set with a pear-shaped aquamarine of 2.12 carats, marquise-cut sapphires and brilliant-cut diamonds.Queen necklace in white gold set with a pear-shaped aquamarine of 3.21 carats, marquise-cut sapphires and brilliant-cut diamonds.

侗族の人々が水と深く結びついてきたこと、そして、古くから受け継いできた藍染めの伝統を讃えるため、Qeelinは温かな色調をあえて用いず幻想的なブルーを取り入れることで、鳳凰が宿す神秘性と神聖さを表現しました。



“ Queen ”ネックレスは、ホワイトゴールドに淡いスカイブルーから深い海のようなマーキスカット サファイアとペアシェイプ アクアマリンがあしらわれたデザインは、水と空がなめらかに溶け合う情景を想起させます。鳳凰の翼は鎖骨を包み込むように広がり、11石のサファイアが羽のラインを流麗に描きます。

Qeelin Treasure Box Flagship store

住所 ：東京都中央区銀座 5-5-13

営業時間：11:30 - 19:30

電話番号：03-6228-5562

面積 ：135.62 平方メートル

ショップ構成 ：3フロア

Website :https://www.qeelin.com/jp/homeOfficial IG :https://www.instagram.com/qeelinjewellery/



