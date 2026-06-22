史上初の不思議な体験ができるコアラのマーチ誕生！紫色ビスケット“なのにソーダ味”チョコの不思議体験！？「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」7月7日(火)より全国発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は、ロングセラーブランド「コアラのマーチ」より、「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」を七夕の2026年7月7日(火)に発売します。

近年、原宿を中心に広がるKAWAIIカルチャーは国内外で支持を集めており、Z世代・アルファ世代を中心に、味だけでなく、見た目のかわいらしさや色合い、世界観まで含めて楽しむ消費スタイルが定着しています。SNSでは、思わず写真を撮ってシェアしたくなるビジュアル性や、誰かに見せたくなる驚きが注目されており、お菓子にも体験価値が求められています。本商品は、そんな原宿のKAWAIIカルチャーの要素を取り入れた、ファンタジーな世界観の商品です。ビスケットとチョコレートの色味をあえて変えることで、思わず中を割って確かめたくなる驚きを生み出し、見た瞬間から楽しく、誰かに見せたくなる、新しいコアラのマーチが誕生しました。また、コアラのマーチはその時代の世相やトレンド、イベントなどを取り入れながら新たな絵柄を毎年差し替えています。ぜひ2026年に新たに加わった絵柄も探しながら不思議体験ができるコアラのマーチにご注目ください。

「ユニコーンコアラ」がビスケット絵柄に仲間入り！

七夕の季節に見つけられれば幸運が訪れるかも…！？

ユニコーンは、その神秘的な姿から「幸せ」を象徴するラッキーなモチーフとされています。新絵柄のユニコーンコアラを探しながらお召し上がりください。

●商品特長- KAWAII見た目のコアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞が新登場！- 一口食べると、サクサクな紫色のビスケットと甘酸っぱいソーダ味のチョコレートが口いっぱいに広がります。- 好奇心旺盛なドレミくんとミレドちゃんが出会った、「ユニコーンコアラ」が新絵柄として仲間入りしました。[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2673_1_aace85bca9e8f212d643e9405c8520d0.jpg?v=202606220251 ]

●ブランド担当者コメントロッテ マーケティング本部 第一ブランド戦略部 焼き菓子企画課 山本千波

「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」の試作品を見た同僚たちがほぼ例外なく「えっ、これ何味？」と不思議がり、中身がソーダ味ということを知って驚いたりと、パッケージのない試作段階でも社内で会話が弾みました。本品をきっかけに、これまであまり会話の機会がなかった他のメンバーからも話しかけられることが増え、本品のコミュニケーションを生み出す力に自信を深めました。最近は、Z世代・α世代を中心に、味だけでなく、色合いや世界観、写真を撮りたくなる見た目まで含めて楽しむコミュニケーションが広がっています。かわいいものや不思議なものを見つけると、友達同士で共有したり、SNSに投稿したりすることも当たり前になっています。原宿のKAWAIIカルチャーも、そんな楽しみ方を象徴する存在のひとつだと考えています。コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞も、袋を開けた瞬間の驚きや、割った瞬間のワクワク感を通じて、思わず誰かに見せたくなるような商品を目指しました。食べるだけで終わらず、会話やリアクションまで楽しめる、新しいコアラのマーチです。ぜひ、友達や家族と一緒に、「何これ！？」の驚きを体験していただけたら嬉しいです。

●2026年度の新絵柄は10種類が新登場！

コアラのマーチは、その時代ごとの世相やトレンド、イベントなどを取り入れながら新たな絵柄を毎年差し替えています。ぜひ新たに加わった絵柄を探しながらお楽しみください。

絵柄の一部をご紹介！

猛暑日を超えた酷暑日が続き、溶けてしまいそうな暑い夏を涼しく過ごすコアラです。

第6次ドーナツブーム到来とも言われるほど長期的に人気があるドーナツの中にスポッとハマったコアラです。

ぬい服として安定した人気を誇る、エビフライの着ぐるみを被ったコアラです。

かわいいコアラが赤ちゃんになって、さらにキュートになったバブバブコアラです。

●コアラのマーチのパッケージが進化！

・開けたときにゴミが出ない「プッシュタイプ」のあけくち

従来のジッパー式から、押すだけで簡単に開けられるプッシュタイプへ変更。開封時にゴミが出ない設計です。

・保存に便利な「袋止め機能」が新登場

ふた裏のパーツを使えば、内袋をねじってしっかり固定でき、保存に便利な「袋止め」として活躍します。

※本パッケージリニューアルは、7月上旬より順次、箱製品全ラインナップへと拡大してまいります。

新しくなった「開けやすく、保存しやすい」コアラのマーチにぜひご注目ください。

●新絵柄がでたら応募できる！マーチくんガチャ 新絵柄キャンペーンをXで開催

キャンペーン名称：マーチくんガチャ 新絵柄キャンペーン

実施期間：7月7日（火）10:00 - 7月31日（金）23:59

景品：コアラのマーチ詰め合わせ

当選人数：20名

【参加方法】

１.Xで＠lotte_koalanomi をフォロー

２.マーチくんガチャを回して、NEWマークが付いた新絵柄が表示されたら #マーチくんガチャ をつけて投稿

▼ロッテ コアラの実◎【公式】Xアカウントはこちら

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