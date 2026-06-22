鉄塔基礎工事における掘削および排土作業の遠隔化・自動化に向けた共同研究の実施について

株式会社DeepX

株式会社DeepX、関西電力送配電株式会社、及び株式会社竹内製作所は、鉄塔基礎工事における掘削及び排土作業の遠隔化・自動化に関する共同研究の基本合意書を締結しましたので、お知らせいたします。

１．共同研究の目的

送電線工事における鉄塔基礎工事の掘削作業（※１）は、少子高齢化に伴う労働人口の減少により、将来にわたり安定した施工体制を維持していくことが課題となっております。また、狭隘な掘削孔内において建設機械を操作する高度な技能を必要とし、作業員の経験や技能に大きく依存しております。加えて、地表から深い場所での施工のため、安全に十分配慮した作業が求められます。

本共同研究は、これらの課題を解決するため、掘削工程を中心に建設機械の遠隔化・自動化技術を確立し、掘削・排土作業の省人化、作業員の経験や技能への依存度の低減および安全性の向上を通じて、安定した送電線工事体制の維持に貢献することを目的としております。

２．共同研究の概要

竹内製作所が開発・製造・販売する現行の電動ミニショベルの改良および新たに排土装置の開発を行い、 当社が開発する遠隔運転システム、自動運転システムと組み合わせたうえで、関西電力送配電が行う鉄塔基礎工事に適用し、その有効性を検証します。

これにより、以下のメリットを実現します。

（１）掘削・排土作業の省人化

作業員の役割を「操作」から「指示」へと転換することで、掘削・排土作業全体を少人数で施工可能な体制を実現します。

（２）作業員の経験や技能への依存度低減

狭隘な掘削孔内での建設機械の操作を自動運転に置き換えることで、作業員の経験や技能への依存度を低減します。

（３）安全性の向上

作業員が掘削孔内で建設機械を操作する機会を減らすことで、安全性の向上を図ります。

３．今後の展望

本共同研究を通じて、鉄塔基礎工事における建設機械の遠隔化・自動化を実現いたします。電力は社会のあらゆる活動を支える基盤であり、送電インフラを安定的かつ継続的に維持していくことは極めて重要です。脱炭素社会の実現に向けて電力需要の拡大が予想される中、その重要性は一層高まっております。

本共同研究は、掘削・排土作業の省人化、作業員の経験や技能への依存度低減および安全性向上を図ることで、少子高齢化に伴う労働人口の減少という社会課題の解消に貢献いたします。 ひいては、電力の安定供給と脱炭素化に不可欠な社会性の高い事業として、三社で共同・協力して推し進めてまいります。

（ご参考）

■会社概要

関西電力送配電株式会社

ー本社所在地 大阪府大阪市北区

ー代表者 代表取締役社長 白銀 隆之

ー事業概要 電力流通設備の建設、保守、運用等、安定的な電力供給に関する事業

ーURL https://www.kansai-td.co.jp/

株式会社竹内製作所

ー本社所在地 長野県埴科郡坂城町

ー代表者 代表取締役社長 竹内 敏也

ー事業概要 小型建設機械の開発、製造及び販売

ーURL https://www.takeuchi-mfg.co.jp/

■（※１）鉄塔基礎工事の掘削作業について

送電用鉄塔は、台風による強風、着氷雪などの厳しい自然現象に耐えうる強固な基礎をつくる必要があり、急峻な山岳地に建てられる鉄塔の場合、基礎の深さは十数メートルに及ぶこともあります。深礎掘削は、電動ミニショベルによる掘削と、掘削した孔の崩壊を防止するための環状の土留め材（ライナープレート）の設置を繰り返しながら、一定の深度まで掘り進める工法です。

お問い合わせ先 info@deepx.co.jp