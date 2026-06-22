【大宮ラクーン】50万通り以上！自分好みにヨーグルトソフトをカスタマイズ！表参道や横浜で展開中の「& Yogurt」が新業態で6月24日(水)にOPEN！

株式会社浜友Ｅ.Ｆ.

株式会社浜友Ｅ．Ｆ．（本社：静岡県浜松市 代表取締役社長：大石 恵司）が運営する「大宮ラクーン」8Fにて、グリークヨーグルト専門店として表参道や横浜に店舗を構える「& Yogurt（アンドヨーグルト）」（運営：株式会社iai 本社：神奈川県横浜市 代表：舟久保大輔）が2026年6月24日(水)より、新業態で大宮ラクーン内にニューオープンいたします。カスタマイズができるヨーグルトソフトを販売。

本格的な夏に向けてフローズンデザートが特に恋しくなる季節。このたび1年中楽しめる、カスタマイズヨーグルトソフトをメインとした「& Yogurt（アンドヨーグルト） 大宮店」を大宮駅から徒歩5分の好立地エリアに構える大宮ラクーン内にニューオープンいたします。

店頭イメージ

■ 組み合わせは驚気の「525,434通り」！あなただけの特別なおいしさをデザイン

キャプション：話題のコムハニーもカスタマイズ可能！組み合わせは驚気の「525,434通り」！

新業態となる「& Yogurt 大宮店」の最大の魅力は、「& Yogurt 表参道本店」オープン前から時間をかけて開発してきた、ベースとなるさっぱりとした「ヨーグルトソフト」に、全38種類の豊富なトッピングを最大5点まで自由に組み合わせられるカスタムシステムです。

シリアル、フレッシュなフルーツ、見た目も楽しいお菓子系、贅沢なスペシャル、固定概念にとらわれないソースまで、その日の気分に合わせて自由に選択可能。数学的な組み合わせは、なんと「525,434通り」にも上ります。

同じトッピングを重複して選ぶこともできるため（※フルーツのみ最大3点まで）、まさに“自分だけのワガママな一杯”を完成させることができます。

& Yogurt大宮店のメニュー

■ 開店当初からの秘蔵メニューが遂に解禁！「さっぱり濃厚ヨーグルトソフト」

濃厚なヨーグルトソフト

今回ベースとなるヨーグルトソフトは、& Yogurtがブランド立ち上げ時から極秘裏に開発を進め、満を持して初披露する渾身の商品です。 52万通り以上のどんなカスタマイズにも寄り添うよう、極上のなめらかな口触りを追求。独自の黄金比率により、さっぱりとした酸味と濃厚なミルク感が両立した、これまでにない新感覚のヨーグルトソフトが誕生しました。

■ 迷ったらこれ！絶映「おすすめカスタマイズ」

初めての方や組み合わせに迷ってしまう方のために、見た目も華やかなおすすめパフェメニューもラインナップいたしました。

コムハニーフルーツ（税込1,430円） 贅沢なコムハニー（巣蜜）に、いちご・バナナ・オレンジとコーンフレークを合わせた、味も栄養も満点の一品。

カラフルスイーツ（税込950円） ロータスクランチ、カラフルグミ、ミニカプリコ、カラーマシュマロにカラスプを散りばめた、SNS映え間違いなしのポップなパフェ。

オレオチョコWベリー（税込870円） チョコグラノーラ、クラッシュココアビスケットにブルーベリーといちごソースが絡み合う、王道のチョコ×ベリー仕立て。

オープン初日及び2日目から7日目までの1週間、とってもお得なキャンペーンを実施！

カスタムに悩む…という方にもすでにカスタマイズした商品もご用意！

■オープン初日 6月24日(水)

コムハニートッピング1点無料 or フルーツトッピング2点無料



■オープン2日～7日目 6月25日(木)～6月30日(火)

コムハニートッピング1点半額（200円） or フルーツトッピング2点無料



トッピングをお気軽にお試しいただけるチャンスですのでぜひこの機会に当店のヨーグルトソフトをご賞味くださいませ！



※トッピングについて品切れの際はご容赦くださいませ。

※トッピングのみのご購入は不可

■店舗情報

店舗名：& Yogurt 大宮店

オープン日：2026年6月24日(水)

営業時間： 11:00～21:00

定休日：不定休 ※施設の営業日に準ずる

住所：埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ラクーン3F（大宮駅東口から徒歩5分）

電話番号：048-779-8500

※「代官山キャンディーアップル大宮店」と注文窓口は異なりますが、併設の店舗となります。



新着情報はSNSや公式サイトにて！

X & Yogurt共通アカウント：https://x.com/and__yogurt

Instagram 大宮店アカウント：https://www.instagram.com/and_yogurt_omiya/

公式サイト：https://www.and-yogurt.com/

■会社概要：

運営会社：株式会社iai

本社：神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2-12 Kタワー横浜7階

■施設情報

施設名：大宮ラクーン

所在：埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60

公式サイト：https://rakuun.net/pages/omiya

公式X（旧Twitter）：https://x.com/OomiyaRakuun