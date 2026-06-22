ミュールスタイルの新たな「SPEEDCAT」が登場　BLACKPINKのROSEを起用した新ビジュアルを公開　「SPEEDCAT MULE WNS」を6月23日（火）より発売

プーマ ジャパン株式会社

プーマ ジャパン株式会社（本社所在地：東京都品川区）は、グローバルブランドアンバサダーであるBLACKPINKのROSE（ロゼ）を起用した、新作「SPEEDCAT MULE WNS（スピードキャット ミュール ウィメンズ）」を2026年6月23日（火）AM10:00より発売します。

SPEEDCATは、1999年に誕生し、1980年代から90年代にかけてF1(TM)グランプリのドライバーが着用していた耐火レーシングシューズをベースに開発されたライフスタイルシューズです。ロープロファイルのシルエットとスウェードアッパーが特徴で、2000年代初頭に登場して以来、ファッションシーンでも長く支持され続けています。

今回登場する「SPEEDCAT MULE WNS」は、バックレスデザインを採用した新たなシルエットで登場します。日常に溶け込む快適さと、「SPEEDCAT」ならではのシルエットや存在感を融合したモデルで、なめらかなレザーアッパーにルーシュ加工を施しています。どんなコーディネートにもフィットする万能なフォルムを特徴とし、シューレースのないデザインに加え、前足部には伸縮性のあるストラップを採用することで、着脱のしやすさを実現しています。また、カラーは、「PUMA BLACK」、「TOASTED ALMOND-MELTED CARAMEL」、「BURGUNDY-HAUTE COFFEE」、「ESPRESSO BEAN-HAUTE COFFEE」の4色で展開します。

今回のビジュアルでは、ヴィンテージ調の要素を取り入れたノスタルジックなインテリア空間で、ROSEが「SPEEDCAT MULE WNS」を着用。彼女ならではのエレガントなスタイルで表現しています。

「SPEEDCAT MULE WNS」は、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストアお台場、プーマストア京都、プーマストアサッポロファクトリー、プーマストアさっぽろ東急、プーマストア渋谷、プーマストア埼玉コクーンシティ、プーマ公式オンラインストア（https://jp.puma.com/jp/ja）、PUMA アプリ、一部取扱い店舗にて販売します。なお、プーマ製品の取扱い店舗につきましては、各取扱い店舗のウェブサイトにてご確認ください。

※店舗により取扱商品が一部異なります。また、発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

商品名：SPEEDCAT MULE WNS

希望小売価格：13,200円（税込）

商品番号：409618

カラー：01/02/03/04

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