【国際調理製菓専門学校】日本料理講師：本間一彰「匠誉師範」の称号受賞

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループ 学校法人 国際総合学園 国際調理製菓専門学校（以下「本学」、新潟市中央区、学校長：椎谷一幸）に勤務している、日本料理講師：本間一彰が６月１５日、日本料理に携わる料理人として新潟県内20番目の「匠誉師範（たくみほまれしはん/しょうよしはん）」の称号を受けました。

本間 一彰 先生

本学の本間一彰先生は、新潟県日本料理職業調理師会に約40年間在籍し、新潟県の日本料理の発展に貢献した功績が認められ、日本全職業調理士協会「匠誉師範」の称号を内閣府から授与されました。

「匠誉師範」は調理師免許や専門調理師とは異なり、日本料理界で長年の経験・技術・人格が認められた料理人に贈られる名誉称号です。長年の実績や後進育成に貢献し、「和食の伝統技術を継承する指導者」としての意味合いが強い称号となります。

本間一彰先生は新潟県の日本料理の発展に貢献するだけでなく、本学の指導者としても数多く指導した学生が賞を受賞しています。

・技能五輪全国大会 10名入賞（全国の現役の調理師養成課程指導者でNo1の実績）

・グルメピック（調理技術コンクール）全国大会 11名入賞

また、専門調理師資格を多数取得しており、調理師として様々なジャンルを極めています。

・日本料理 専門調理師

・給食用特殊料理 専門調理師

・すし 専門調理師

・麺 専門調理師

本学は、国家資格「調理師免許」が取得可能な「シェフ学科（2年制）」「健康調理学科（2年制）」「カフェ学科（2年制）」「調理師学科（1年制）」、国家資格「製菓衛生師」が取得可能な「パティシエ学科（2年制）」、国家資格「栄養士」が取得可能な「栄養士学科（2年制）」の6学科を中心に、全10学科で構成される「食」の総合校です。

開校から大切にしている教育内容として4つの柱があり、「実践教育」「食材教育」「国際教育」「人間性教育」を掲げ、教育活動を推進しております。なかでも実践教育の場として活用しているのが、販売実習です。

本間一彰先生も即戦力で活躍する人材を育てるべく、学生を指導しております。

■国際調理製菓専門学校

【設置学科】

調理師養成課程：シェフ学科、健康調理学科、カフェ学科、調理師学科

製菓衛生師養成課程：パティシエ学科

栄養士養成課程：栄養士学科

大学併修学科：食・ライセンス大学科、食ビジネス・情報大学科

その他：フードプロデュース科、健康フードビジネス科

所在地：新潟県新潟市中央区古町通6番町953番1

代表者名：学校長 椎谷一幸

ＵＲＬ：http://www/food-673.jp

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/