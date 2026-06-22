越前鯖江のオープンファクトリーイベント「RENEW」、12回目の開催決定 ― 2026年10月9日（金）～11日（日） ―

一般社団法人SOE

一般社団法人SOE（代表理事：内田 徹）は、福井県鯖江市・越前市・越前町のものづくりを体感するオープンファクトリーイベント「RENEW（リニュー）」を、2026年10月9日（金）～11日（日）に開催いたします。

RENEW（リニュー）は、「来たれ若人（わこうど）、ものづくりのまちへ」をコンセプトに、福井県越前鯖江エリアで毎年秋に開催する、国内最大規模のオープンファクトリーイベントです。

越前鯖江エリア（鯖江市・越前市・越前町）は、越前漆器・越前和紙・越前打刃物・越前箪笥・越前焼をはじめ、眼鏡や繊維など、多様なものづくり産業が半径10km圏内に集積する地域です。

RENEW期間中は、各産地の工房や企業がひらかれ、工房見学やワークショップ、ガイドツアー、商品購入などを楽しめます。素材の匂いや手触り、道具や機械の音、作り手との会話など、現場ならではの空気を通して、産地に受け継がれてきた技術や価値観に触れられる3日間です。

2015年にスタートしたRENEWは、今年で12回目を迎えます。昨年は120社を超える事業者が参加し、3日間で延べ約5.5万人が来場しました。

今年も、工房見学やワークショップ、ローカルフード、トークイベントをはじめ、専用車とガイドで巡る「RENEW オフィシャルツアー」、全国各地のローカルプレーヤーが集う「まち／ひと／しごと -Localism Expo Fukui-」など、多彩なコンテンツを実施予定です。

RENEW期間中の移動をサポートする「RENEWタクシー」や「RENEWシャトルバス」など、広域エリアを楽しむための取り組みも実施します。さらに、昨年今立エリアに開業した越前和紙を体感する工芸宿「SUKU」では、RENEW期間限定の宿泊プランの販売も予定しています。

また今年は、公式ホームページをリニューアルします。イベント情報に加え、RENEWのこれまでの歩みや産地紹介、巡り方のヒントなどを順次掲載し、越前鯖江のものづくりに出会う入口として情報をお届けしてまいります。

RENEW/2026 コンテンツ

工房見学

越前漆器・越前和紙・越前打刃物・越前焼・鯖江の眼鏡・繊維など、多様なものづくりが集積する越前鯖江エリア。RENEW期間中は、約90社が工房をひらき、普段は見ることのできないものづくりの現場を公開します。



ワークショップ

漆塗りや紙漉き、めがねづくりなど、各社が展開するワークショップはRENEWの見どころのひとつ。

気軽に参加できる体験から、職人に教わる本格的なものづくりまで、さまざまな内容が揃います。



オフィシャルツアー

越前和紙や越前焼など、テーマに合わせたコースを、産地を熟知したガイドと専用車で巡るオフィシャルツアー。県外から訪れる方や、初めてRENEWに来た方にもおすすめです。



トークイベント

産地内外から、職人やデザイナーなど多彩なゲストが登壇するトークイベント。ものづくりや地域をめぐる、ここだけの話が期間中各地で繰り広げられます。



ローカルフード

地域に根ざす飲食店やご当地フードも、産地を支える大切な存在。RENEWでは、地元で親しまれる味から、特産品を活かした新商品まで、福井ならではの食に出会えます。



まち／ひと／しごと -Localism Expo Fukui-

全国各地のローカルプレーヤーが鯖江に集結するショップ型博覧会。今年から、産地とともに新たな価値をつくってきたデザイナーを招き、思考・プロセス・成果物を一堂に展示する新企画をおこないます。

そのほか、RENEW期間中には各工房・企業が実施する自主企画イベントや、産地のサポーターチーム「あかまる隊」によるチャレンジ企画もおこなわれる予定です。

開催概要

名称：RENEW/2026（リニュー/2026）

開催日程：2026年10月 9日（金）～10月11日（日）

開催場所：福井県鯖江市・越前市・越前町全域

公式HP：https://renew-fukui.com/

Instagram：@renew_fukui(https://www.instagram.com/renew_fukui/)

X：@renew_fukui(https://x.com/renew_fukui/)

主催：一般社団法人SOE / RENEW実行委員会

アートディレクション：TSUGI

出展者一覧やコンテンツ詳細は、2026年9月頃に公開を予定しています

※状況により、イベントは延期・中止になる可能性がございます

越前鯖江エリアについて

越前鯖江エリア（福井県鯖江市・越前市・越前町）は、越前漆器・越前和紙・越前打刃物・越前箪笥・越前焼といった伝統的工芸品や、眼鏡・繊維といった7つの地場産業が半径10km圏内に集積する、日本有数のものづくり産地です。

越前鯖江のものづくりについての詳細は、RENEW HPからご確認ください。

https://renew-fukui.com/about/monozukuri/

RENEWについて

RENEW（リニュー）は、「来たれ若人、ものづくりのまちへ」をコンセプトに、福井県越前鯖江エリアで毎年秋に開催するオープンファクトリーイベント。

RENEW期間中は、各産地の工房や企業がひらかれ、工房見学やワークショップ、ガイドツアー、商品購入などを楽しめます。素材の匂いや手触り、道具や機械の音、作り手との会話など、現場ならではの空気を通して、歴史あるものづくりの産地に受け継がれてきた技術や価値観に触れられる3日間です。

2015年に鯖江市河和田地区でスタートしたRENEWは、2017年に開催エリアを鯖江市・越前市・越前町へ拡大。国内最大規模のオープンファクトリーイベントへと成長し、2025年には120社を超える事業者が参加、3日間で延べ5.5万人が来場しました。

近年では、RENEWをきっかけに産地内に40店舗以上のファクトリーショップがオープンし、越前鯖江に移住・就業する若者も増えています。また、工房見学やガイドツアー、宿泊、学びの機会づくりなどを通して、作り手と使い手が継続的につながる取り組みも広がっています。RENEWはイベント開催にとどまらず、「ものづくり」を起点とした「まちづくり」「ひとづくり」に取り組んでいます。

https://renew-fukui.com/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=afbwT9-JGZM ]

一般社団法人SOEについて

一般社団法人SOE（ソエ）は、越前鯖江地域（福井県鯖江市・越前市・越前町）の観光地域づくり法人です。オープンファクトリーイベント「RENEW」の運営や、通年で楽しめる産業観光を推進するための観光コンテンツ開発、産地ツアーの実施、宿運営、ふるさと納税業務など、地域資源を活かした多角的な事業を展開しています。 https://soe.or.jp/

【取材・掲載に関するお問合せ】 一般社団法人SOE 広報 pr@soe.or.jp （担当:西端、中川）