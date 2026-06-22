半年で購入数量35%減＆欠品ゼロを両立。AIエージェントが支える″ちょうどいい在庫″

株式会社エスマット

株式会社エスマット（本社：東京都品川区、代表取締役：志賀 隆之／林 英俊）が運営するIoT在庫管理システム「SmartMat Cloud（スマートマットクラウド）」は、中国塗料株式会社（東京本社：東京都港区、代表取締役社長：伊達 健士）の活用事例を公開しました。

本事例では、研究開発拠点において、在庫管理が担当者の経験や勘に依存し属人化していたことで、欠品による実験遅延リスクや、各部署が「念のため」と余分な在庫を抱える過剰在庫の悪循環が発生していた課題に対し、スマートマットクラウドによる在庫の見える化と発注点アラート機能を活用することで、欠品ゼロと在庫適正化を実現した取り組みをご紹介しています。

導入事例記事はこちら ▶ https://www.smartmat.io/case/chemical/7771

■ 導入の背景

中国塗料株式会社の研究開発拠点では、試験板や刷毛、保護具など、欠品が研究・実験の遅延に直結する消耗品を多数管理していました。一方で、在庫管理は担当者の経験や勘に依存しており、担当変更のたびにノウハウが十分に引き継がれないなど、業務の属人化が課題となっていました。

また、欠品への不安から各部署が余分な在庫を抱える傾向があり、過剰在庫が発生。発注担当者は在庫確認のために現場へ足を運び、Excelへの転記作業を行う必要があるなど、管理業務の負担も増大していました。さらに、コロナ禍での在宅勤務の拡大を機に、現地確認を前提としたアナログな運用の限界も顕在化していました。

こうした課題を解決するため、同社は「置くだけ・取るだけ」で在庫をリアルタイムに可視化できるIoT在庫管理システム「スマートマットクラウド」を導入。誰でも同じように運用できる仕組みを構築し、研究開発現場における在庫管理DXを推進しました。

■ 導入後の成果

スマートマットクラウド導入後、中国塗料株式会社では、研究開発拠点における在庫管理業務の効率化と在庫適正化を実現しました。発注点アラート機能の活用により、これまで発生していた試験板などの欠品を防止し、欠品ゼロを達成。在庫確認から発注までをデスク上で完結できるようになったことで、現地確認やExcel転記作業の負担も大幅に削減されました。

また、リアルタイムで在庫使用量や消費トレンドを可視化できるようになったことで、担当者の経験や勘に頼らず、データに基づいた発注判断が可能に。一部アイテムでは年間購入数量を約35％削減し、導入から約半年で在庫圧縮と欠品防止のための在庫積み増しを両立しながら、トータルで11％の在庫削減を実現しました。

さらに、在庫管理に費やしていた時間を削減できたことで、担当者がより専門性の高い業務へ注力できる環境づくりにもつながっています。加えて、在庫最適化AIエージェント機能も活用し、AIからの提案をもとに適正在庫を継続的に見直す運用を進めています。

■ SmartMat Cloud（スマートマットクラウド）の概要

SmartMat Cloudは、現場のあらゆるモノの実在庫をIoTで見える化し、在庫管理をかんたん自動化・工程カイゼンを進めるDXソリューション（SaaS）です。従来、多大な人手を掛けていた棚卸、人手では不可能だったリアルタイムでの実在庫把握など高度な員数管理、さらに発注まで完全自動化することで省人化・高度化を実現します。2018年冬の事業開始以降、製造業・サービス業に加え、医療機関など、幅広いお客様に採用。既に1,400社を超えるお客様に活用されています。

URL：https://www.smartmat.io/

■ 株式会社エスマット

「日々のモノの流れを超スマートに」することを目指し、IoT重量計を使った在庫管理自動化・DXソリューションを開発。製造業、医療機関などのBtoB向けには、あらゆる在庫の管理・棚卸や発注を自動化するSaaS「SmartMat Cloud」（https://www.smartmat.io/）を展開しています。

会社名：株式会社エスマット（旧：スマートショッピング）

所在地：東京都品川区東五反田２丁目９－５ サウスウイング東五反田

代表者：志賀 隆之／林 英俊

設立：2014年11月

URL：https://s-mat.co.jp/