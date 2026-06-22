シンクライアントシステム「SKYDIV Desktop Client Ver.8.1」を発売

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社はこのたび、シンクライアントシステム「SKYDIV Desktop Client Ver.8.1」（スカイディブ デスクトップ クライアント バージョン8.1）の開発、販売を開始いたしました。

企業・組織におけるビジネスのIT化が進むなかで、業務で取り扱う顧客情報や機密情報などの重要データをサイバー攻撃などの脅威から守る対策がこれまで以上に求められています。

「SKYDIV Desktop Client」は、シンクライアント環境（仮想環境）を一元管理することで、企業・組織の安全で効率的なデータ運用をサポート。組織内のサーバーでセキュアに管理された機密データをPC上で業務利用しなければならない場合でも、シンクライアント環境を介して取り扱うことで物理端末上にデータを残さず、漏洩リスクを軽減できます。日々の運用をサポートする管理画面は、ユーザーへの仮想端末の割り当てや、各端末の利用状況の確認が簡単に行えるように、使いやすさにこだわった設計・画面構成となっています。

「SKYDIV Desktop Client」は“国産”のシンクライアントシステムとして、商品の開発、販売、サポートのすべてを国内で対応し、お客様に安心して運用いただけるよう取り組んでいます。発売より7年、おかげをもちまして、導入ユーザー数も年々増加しています。

最新の「SKYDIV Desktop Client Ver.8.1」では、多様な仮想化基盤での仮想環境の複製をサポートし、環境構築にかかる手間を軽減。そのほか、ファイル無害化連携やプリンター利用制限機能の強化など、各種機能のブラッシュアップを行いました。

SKYDIV Desktop Client Webサイト

https://www.skydiv.jp/(https://www.skydiv.jp/)

■最新バージョン（Ver.8.1）の主な搭載機能

1. SBC（RDS）方式の仮想環境の複製がHyper-V以外の仮想化基盤に対応

サーバーOS上のアプリケーションを各端末で共有するSBC（RDS）方式を強化。「Nutanix AHV」「VMware」「Citrix」などの仮想化基盤で、仮想環境の複製が行えるようになりました※1。これまで必要だったHyper-V環境を用意することなく、今お使いの基盤を生かしたスムーズな多台数展開が行えます。

2. ファイル無害化連携で、ウイルススキャンのみ行う運用も可能に

インターネット上で取得したファイルを安全な状態で利用できる、ファイル無害化連携※2を拡充。強固な安全性を確保できる無害化処理に加えて、ファイルのレイアウトやマクロなどへの影響を考慮し、ウイルススキャンのみ実施することも可能になりました。セキュリティ要件やファイルの用途に応じて、最適な処理を柔軟に使い分けていただけます。

＜その他新機能＞- 仮想環境上で利用できるプリンターを、IPアドレスごとに限定可能に

■「SKYDIV Desktop Client」の特長

1. わかりやすく使いやすい操作性と運用を実現

これまでのソフトウェア開発で培ったノウハウを生かし、初めてでもすぐに起動して使える利用者の使いやすさを追求。また、管理者にとって直感的に使いやすい管理画面と、環境構築・運用の容易さを目指しました。セキュリティ強化を支援するシンプルな機能構成も特長です。

2. 基盤は使い慣れたWindows Server / Hyper-V

仮想化基盤には、日本の多くの組織で運用されているマイクロソフト社のWindows Serverに搭載された「Microsoft Hyper-V」を利用。これまで使い慣れたMicrosoft製品の環境でシステムを動作させることができるため、スムーズに運用を開始していただけます※3。

3. 開発からサポートまで、国内・日本語で対応

「SKYDIV Desktop Client」は、Ｓｋｙ株式会社が国内で開発・販売。サポートサービスもすべて国内で提供し、技術資料やマニュアルも日本語で制作しているため、安心してご利用いただけます。

＜ユーザーへの仮想端末の割り当て、管理を支援＞

■「SKYDIV Desktop Client」の主な機能

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1311_1_4748990ef63ca2d08eab7c3d78be85b9.jpg?v=202606220551 ]

※1本機能は専用ツールを用いて複製元となる仮想環境をテンプレート化するものです。実際の複製作業は、ご利用の仮想化基盤を用いてお客様にて実施していただく必要があります。

※2 オプションとしてご提供しています。

※3 「Microsoft Hyper-V」以外の仮想化基盤についても、対応範囲の拡大を進めています。

※4 各サーバーに対する常時監視設定を有効にしておく必要があります。

※5 作成したカタログを基に「利用割当ユニット」を作成した上で、そのユニットごとに部署・ユーザーを割り当てることで仮想端末やアプリケーションが利用できるようになります。

※6 オプションでのご提供のほか、単体で購入してご利用いただくことも可能です。

※7 利用者側のPCへの専用ソフトウェアのインストールが不要な「ブラウザ版」もご用意しています。

■販売体制

全国のSKYDIV Desktop Clientソリューションパートナー様を中心に展開いたします。

※ソリューションパートナーについては下記Webサイトをご覧ください。

https://www.skydiv.jp/partner/

■商品詳細

※詳細は下記Webサイトにてご覧ください。

https://www.skydiv.jp/

■お問い合わせ

※下記Webサイトよりお問い合わせください。

SKYDIV Desktop Client Webサイト

https://www.skydiv.jp/

（ページ内のお問い合わせボタンをクリックしてください。）

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