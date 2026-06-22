【新潟県三条市】バーチャルSANJO×VRC華道部とのコラボイベント企画「三条の産業　華道の体験」を開催

三条市

新潟県三条市は、市のメタバース空間「バーチャルSANJO」にて、メタバースを通じていけばな文化の普及に取り組むコミュニティ「VRC華道部」とのコラボイベント「三条の産業×華道の体験」を開催します。いけばなを通じた三条市のものづくり産業の魅力発信や、VRいけばな体験のほか、本イベント中の写真を投稿すると景品が当たるX投稿キャンペーンを実施します。

【本件の概要】

１ 日時

６月24日（水）21時～23時



２ ところ

メタバースプラットフォーム「バーチャルSANJO」



３ 内容

(1) ものづく産業の紹介

いけばなで使用される剣山やはさみなどの道具を通じて、三条市のものづくり産業を紹介しま

す。また、有限会社石崎剣山製作所の協力で、工場内を紹介する映像を放映し、ものづくりの魅

力を発信します。

(2) 3D花材を使用したVRいけばな体験

3D花材を使用していけばなの作品を作り、VRC華道部員で実際に師範資格を持つ華道家からア

ドバイスや手直しを受けられます。

(3) イベント写真のX投稿キャンペーン

本イベント中に撮影した写真に、ハッシュタグ「#バーチャルSANJO」「#VRC華道部」を付け

てXに投稿すると、抽選で華道具などの景品が当たります。

４ 参加方法

(1) VRChatワールド「バーチャルSANJO」グループに参加

(2) グループ専用インスタンスに入室

https://vrc.group/SANJO.3057

※VRいけばな体験の際は、VRC華道部が運営するワールドへ移動します。

※バーチャルSANJOは、PC版、Meta Quest版、Android版のVRChatに対応

しています。（iOS版は対応していません。）

■バーチャルSANJO

先端技術を活用した関係人口の創出の取り組みの一つで、三条市の魅力をメタバース空間で発信するプロジェクトであり、VRChatのワールドです。三条らしい“ものづくり”や“アウトドア”、歴史・文化の展示など、三条市の魅力を体験できることをテーマにしたデジタル上の空間です。

バーチャルSANJO公式ウェブサイト https://virtual-sanjo.jp/

■VRC華道部

2021年に発足したVRChatのグループです。メタバースを入口に、いけばなに親しむ機会を広げることを目的として活動しています。原則毎月第4木曜日にいけばな体験会を開催し、それぞれの流派で師範資格を持つ講師による本格的ないけばな体験を提供しています。また、リアル・メタバースを問わず作品提供や講演会なども実施しています。

VRC華道部公式X https://x.com/VRC_ikebana

【新潟県三条市について】

新潟県三条市は金属加工業を中心とした「ものづくりのまち」で、かつてから隣の燕市とともに「燕三条」と呼ばれております。世界中で愛用されているネイルケア用品や国の指定伝統工芸品の包丁などがあります。2021年に開催した、工場を体験する展覧会「Tsubame-Sanjo Factory Museum」は、世界三大デザイン賞の一つとされる『Red Dot Design Award』ブランド＆コミュニケーションデザイン部門でグランプリに選ばれました。

また、アウトドアメーカーのまちとしての認知度も高まっているほか、幻の西洋梨ル レクチエをはじめとした豊かな自然が育む高品質な農産物も魅力です。