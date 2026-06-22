チーズ菓子専門店『チーズガーデン』GREEN×EXPO 2027 に出店

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、2027年に神奈川県横浜市で開催される「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」へ出店することをお知らせいたします。

2027年国際園芸博覧会（以下「GREEN×EXPO 2027」）は、2027年3月19日（金）より開催される、1990年の「大阪花の万博」以来37年ぶりとなる国内開催のA1クラス国際園芸博覧会です。「幸せを創る明日の風景」をテーマに、持続可能な地域・経済の創造と社会課題の解決を国内外へ発信します。

『チーズガーデン』は、このたび公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会が整備する営業施設において、「GREEN×EXPO 2027」のコンセプトを体現・発信する飲食・物販等を展開する出店者として出店します。

『チーズガーデン』は、1994年8月に栃木県那須で生まれたチーズ菓子専門店です。スイーツを通じてあたたかく幸せな時間をお届けしたいという想いのもと、さまざまなチーズスイーツの開発・販売を行っております。看板商品の「御用邸チーズケーキ」をはじめ、各種チーズケーキやチーズクッキー、ガレットチーズなどの焼菓子、オリジナルブレンドティー「手茶」などを販売し、栃木県を中心に北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪に店舗展開しており、一部店舗ではカフェ業態も運営しております。

今回「GREEN×EXPO 2027」では、カフェ業態として出店いたします。カフェ業態においては、「自然と都市をつなぐ空間」をテーマに、那須本店で育んでいる“自然との心地よい距離”を感じられる、くつろぎの時間と空間を提供することを目指しております。こうした当社の事業の方向性は、「GREEN×EXPO 2027」が掲げる理念の一つである「花とみどりの文化の発信」という理念と合致するものです。今回の出店を通じて、その価値の体現と発信に取り組むとともに、国内外から訪れる来場者に対し、スイーツを通じた新たな体験とあたたかな時間を提供してまいります。

〈運営会社情報〉

会社名：株式会社庫や

設立：1984年（昭和59年）5月29日

創業：1984年（昭和59年）7月3日

所在地：栃木県那須塩原市下田野532-171

代表者：代表取締役社長 久保田 令

事業内容：菓子製造と販売、レストラン事業の経営

[庫やホームページ] https://www.kuraya-group.co.jp/