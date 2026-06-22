杏林大学保健学部6月オープンキャンパスの模様をご紹介

学校法人杏林学園

6月6日(土)、7日(日)に保健学部のオープンキャンパスが開催され、高校生や保護者など合計1,986人の来場者で井の頭キャンパスは賑わいました。

今年も各学科・専攻で学科・入試説明、教員や在学生との個別相談会、演習体験やパネル展示、模擬授業や実習室見学ツアーなどが行われました。また、三鷹キャンパスが学び舎となる看護学専攻では、1時間程の三鷹キャンパスへのバスツアーも開催されました。

参加者は熱心に教員との個別相談で実習や国家資格取得に向けた授業について質問をしたり、在学生とキャンパスライフについて気軽に話をしたり、実験装置に興味深そうに触れながら演習体験を楽しむなど、思い思いにオープンキャンパスを体験していました。

参加者からは、「高校一年生の時にも参加しました。今回は三鷹キャンパスの見学もできて嬉しかった」、「実習を行う上で、付属病院が大きな強みになっていることが分かった」、「同じ高校出身の先輩と話ができて良かった」、「個別相談で先生が丁寧に時間を割いて説明してくれた」などの感想が聞かれました。

次回は8月1日(土)、2日(日)に開催予定です。事前予約制、学科によって開催日時が異なるため、詳細は【オープンキャンパスのページ(https://www.kyorin-u.ac.jp/univ/center/nyugaku/opencampus/)】をご確認ください。

＊医学部、総合政策学部、外国語学部の開催日程・内容も同ページをご覧ください。

杏林学園広報室

電話 :0422-44-0611

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■学校法人杏林学園

創立 ： 1966年

学部 ： 医学部、保健学部、総合政策学部、外国語学部

大学院 ： 医学研究科、保健学研究科、国際協力研究科

病院：医学部付属病院、医学部付属杉並病院

学生数 ： 6,017名（2025年5月1日現在）

住所：三鷹キャンパス）東京都三鷹市新川6-20-2

井の頭キャンパス）三鷹市下連雀5-4-1

八王子キャンパス）東京都八王子市宮下町476

大学公式サイト：https://www.kyorin-u.ac.jp/