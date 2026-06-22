VNEXT、「MagicPod」を導入し回帰テストを2～3日から半日以下へ短縮　オフショア開発の属人化を解消

株式会社MagicPod左上から反時計回りにVNEXT マイさん（営業部リーダー）、メンさん（テストリーダー）、タムさん（テストリーダー）、MagicPod CEO 伊藤

株式会社MagicPod（本社：東京都中央区、代表取締役：伊藤 望）は、VNEXT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY（本社：ベトナム・ハノイ、日本法人：VNEXT JAPAN株式会社）に、AIテスト自動化プラットフォーム「MagicPod」をご導入いただきました。

VNEXTは、日本でのソフトウェア受託開発を主力事業とし、IT総合サービス会社として東京・大阪・福岡、ベトナムのハノイ・ダナンで多角的な事業を展開。2016年以降はAIやブロックチェーンなどの先端技術に特化したグループ会社も設立し、高品質で柔軟な開発サービスを提供し続けています。

同社では、オフショア開発において「テスト品質が特定のメンバーのスキルや経験に依存してしまう」属人化が課題となっていました。SeleniumやAppiumなど従来の自動化ツールはコーディングスキルが前提となり、チーム全体への展開が難しい状況にありました。テスト自動化ツールの選定にあたり複数のツールを比較した結果、「コードが書けないメンバーでも使えること」「環境構築の負担が少ないこと」「チーム全体で品質管理を標準化できること」を高く評価していただき、2023年4月に「MagicPod」の本格導入に至りました。

結果として、リリースごとに2～3日要していた回帰テスト期間を半日以下に短縮。マニュアルテストチームの工数も従来の2割減となり、浮いたリソースをテスト設計の精度向上や次の機能テストに振り向けられるようになりました。さらに、日本とベトナムの時差を生かした自動実行により、夜間にQAチームが常駐するような体制を実現しています。

インタビュー全文はこちらからご覧になれます。

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■ VNEXT ご担当者様のコメント

※インタビューより抜粋して再編集

私たちがMagicPodを選んで本当に良かったと感じている最大の理由は、チーム全員が同じツールを使って同じ基準でテストに向き合えるようになったことです。ノーコードであることは「簡単に使える」というだけでなく、「誰でも使える」ということでもあります。マニュアルテストの経験があるメンバーであれば1～2週間ほどのトレーニングで使える状態になり、以前のSelenium環境と比べて大幅に短縮されました。

日本とベトナムの2時間の時差を有効活用したワークフローも定着しています。ベトナム側チームの業務終了時にテストをセットしておけば、翌朝にはすべての結果が出揃っており、日本のクライアントが出社するタイミングに合わせてスムーズに報告や相談ができるようになりました。リモート環境でありながら、まるで夜間にQAチームが常駐しているような体制を追加コストなしで実現できています。

最も大きな変化は、テスト結果が「見せられるもの」になったことです。各ステップの実行画面が自動的にスクリーンショットとして保存されるため、テスト結果そのものが証跡になり、報告書を「読んでもらう」のではなく結果を「一緒に見る」コミュニケーションに変わりました。テスト自動化は導入した瞬間に価値が出るものではなく、チームに根付いて毎日動き続けて初めて本当の効果が現れます。まずは小さく始めて、手ごたえを感じながら広げていくアプローチが成功への近道だと感じています。

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AIテスト自動化プラットフォーム「MagicPod」について

「MagicPod」は、モバイルアプリテスト、ブラウザ（ウェブアプリ）テストの両方に対応したAIテスト自動化プラットフォームです。プログラミングなどの特別なスキルがなくても直感的に使うことのできるデザイン、クラウドでのサービス提供によるメンテナンス性の高さ、AI技術を活用した自動修正によるテストプログラム修正の手間削減などによりリリースサイクルの高速化を支援します。IT業界のリーディングカンパニーを中心にすでに500社以上の企業が導入しています。

「MagicPod」公式サイト

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「MagicPod」コンセプト動画

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企業情報

社名：株式会社MagicPod

代表取締役：伊藤 望

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町1－2 The Shore日本橋茅場町 4階

設立：2012年7月

事業内容：AI技術を活用したテスト自動化クラウドサービス「MagicPod」の開発・運営

URL：https://magicpod.com/corporate(https://magicpod.com/corporate/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260622&utm_content=ID_397)