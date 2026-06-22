開始わずか1日で支援総額1,000万円突破！「鮨よしかわ 新 -ARATA- 六本木」がクラウドファンディングで早くも支持を獲得。

株式会社そら■クラウドファンディング開始直後から反響！支援総額1,000万円突破の快挙。

2026年6月9日（火）、東京・六本木に「鮨よしかわ 新 -ARATA- 六本木」がグランドオープンいたしました。

オープンを記念し、2026年6月17日（水）より、クラウドファンディングサービス「Makuake」限定の特別会員権プロジェクトを開始いたしました。

>> Makuake限定｜特別プラン詳細はこちら(https://www.makuake.com/project/yoshikawa_arata/)

公開からわずか1日で1,000万円を超えるご支援をいただくなど、大きな反響をいただき、姉妹店のお客様をはじめ、近隣の皆様より温かいご声援をいただいております。

ご支援くださった皆様に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。

参照元：鮨よしかわ 新 -ARATA- 六本木 Makuake応援コメント(https://www.makuake.com/project/yoshikawa_arata/communication/supporter/)

01. 伝統を継承しながら、進化を続ける新たな鮨体験へ

■「鮨よしかわ 新 -ARATA- 六本木」の魅力

“何度訪れても新しい、一期一会の鮨体験を”

「鮨よしかわ」ではその日最高の素材を、大将が一貫ずつ丁寧に握ります。豊洲市場から仕入れる天然魚介は、大将自らの目利きで選び抜いたもの。微細な変化にも心を澄ませ、素材の魅力を最大限に引き出します。

また、これまでの「鮨よしかわ」の魅力を継承しながら、より新しい鮨体験を楽しんでいただけるよう、「鮨よしかわ 新 -ARATA- 六本木」では、料理・ドリンクともに新たな要素を取り入れました。

▶ トロごぼう▶ カラスミ蕎麦

料理では、貝出汁を使用したXO醬を絡めたカラスミ蕎麦や、「トロタク」ならぬ「トロごぼう」など、従来にはない組み合わせの一品を。

名物の「トロと卵黄の太巻」に加え、お客様の目の前で仕上げる演出をさらに取り入れることで、味覚だけでなく視覚や香り、音など五感で楽しんでいただけるコース内容へと進化させています。

ドリンクでは、新たにクラフトジンを導入し、サワーも一つひとつ素材の魅力を引き出したオリジナルの内容に仕上げました。

例えば、トマトサワーは1日かけて丁寧に裏ごしすることで、透明感のある新しいトマトサワーに。レモンサワーはレモンコンポートを仕込み、レモンそのものまで味わえる一杯に仕上げています。また、生姜サワーも生姜を甘く炊くことで、飲むだけでなく素材まで楽しめる一杯に。

料理・ドリンクともに、従来の枠にとらわれることなく、一品一品の魅力を見つめ直し、新たな価値を感じていただける内容へと進化させました。五感で味わう、贅沢なコース体験をぜひご堪能ください。

02.「鮨よしかわ 新 -ARATA- 六本木」でしか味わえない、こだわりのスペシャリテ

▶ キンキの煮付け炭火炙り手巻きスタイル

最高級キンキを、贅沢な手巻きスタイルで。炭火で香ばしく焼き上げたとろける身に、新鮮な肝を使った自家製肝醤油の深いコク。海苔の香りと生姜のアクセントが重なり、一口で広がる至福の余韻。

六本木の夜を彩る、鮨よしかわのスペシャリテ。「鮨よしかわ 新 -ARATA- 六本木」でしか味わえない、こだわりの詰まった至極のひと品を、ぜひご堪能ください。

03. 希少銘酒が飲み放題 高級酒と鮨の余韻に酔う、オールインクルーシブコース

大将おまかせの鮨コースに、選び抜かれたお酒を心ゆくまでお楽しみいただけるスペシャリテ付きのオールインクルーシブコースを、会員様限定の特別価格でご提供。

「山崎」「白州」などのジャパニーズウイスキーをはじめ、「魔王」「百年の孤独」などの熟成焼酎や希少な日本酒も飲み放題。料理との相性を考え厳選した銘酒の数々も、魅力のひとつ。多くのお客様に、鮨とのペアリングをお愉しみいただいております。

04. 異なる趣を愉しむ、二つのカウンター空間

「鮨よしかわ 新 -ARATA- 六本木」はカウンターのみの全22席。

中央の仕切りを境に、背中合わせに設えた2つのカウンターが異なる世界観を描きます。

一方は器や工芸品を配した華やかな空間、もう一方は障子や組子細工を取り入れた静謐な空間。

鮨を味わう時間そのものを演出する、二面性を持った設計が特徴です。

また、中央の仕切りによって空間を分けることができ、接待や会食、貸切利用時には半個室・個室感覚で利用できるプライベート性も備えています。

職人との距離感を大切にしながら、それぞれの席で異なる趣をお楽しみいただけます。

六本木の地にて、新たな一歩を踏み出した「鮨よしかわ 新 -ARATA- 六本木」。

今後も、皆様に愛される一軒を目指し、より一層精進してまいります。

■店舗概要

鮨よしかわ 新 -ARATA- 六本木

所在地：東京都港区六本木6-7-9 エムズ六本木 1F

アクセス：東京メトロ大江戸線・日比谷線 六本木駅より徒歩2分

TEL：050-1794-0404

URL：https://sushi-yoshikawa.jp/arata_roppongi/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260622_Makuake(https://sushi-yoshikawa.jp/arata_roppongi/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260622_Makuake)

営業時間：※完全予約制

18:00～20:00 ／ 19:00～21:00 ／ 20:30～22:30

■会社概要

会社名：株式会社そら

所在地： 東京都渋谷区神宮前6-23-2 第25SYビル9F

代表者： 都築 学

事業内容：飲食事業 レストランホテル事業 スポーツストレッチ事業 海外事業 コンサルティング事業 カーセールス事業 シェアハウス&シェアオフィス事業 トレーニング事業 フェイシャルエステ事業

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