滝行・お祓いで話題の「天光寺」が新宿で特別無料セミナーを開催！現代に蘇る古代の神秘「密教ヒーリング」の特別講演と実演・無料体験を実施

株式会社からくに

臼杵山 真言宗 総本山 天光寺（本山：東京都西多摩郡檜原村、住職：高尾 聖賢）は、2026年7月5日（日）に新宿エルタワーにて、特別無料セミナー「特別講演と密教ヒーリングの実演」を開催いたします。滝行や除霊、企業研修などで広く知られる天光寺が、アクセスの良い新宿会場で、弘法大師（空海）が説いた真言密教のエッセンスを凝縮した独自のヒーリング療法を公開・実演します。

【天光寺HPイベント詳細URL】https://www.tenkouji.jp/(https://www.tenkouji.jp/)

■ セミナー開催の背景と目的

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=BPZZKccPZk0 ]

現代社会において、多くの人々が日常的なストレス、原因不明の体調不良、精神的なアンバランスに悩まされています。天光寺では、これらを癒すための智慧として、宇宙の根源的な生命エネルギーを取り入れる「密教ヒーリング（四次元療法）」を提供してきました。

このたび、「自分自身の健康や夢を実現したい」「身近な人を癒す技術を身につけたい」という声に応え、新たに「密教ヒーリング養成講座」を開設。それを記念し、一人でも多くの方にこの神秘的なヒーリングを体感していただくべく、どなたでも参加できる特別無料セミナーを新宿にて開催いたします。

参加申込方法： 専用の申込フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCnlJ8BqZNwA4w_D1qdMYEuoIOQCwEXN3Esl__vzoP-t40yA/viewform)

■ セミナーの主な内容と見どころ

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Je38Y3ZFn9E ]

1. 特別講演：宇宙の謎と生命誕生の秘密を解き明かす

「宇宙根源と地球誕生の謎」や「宇宙神・宇宙霊の存在」について、わかりやすく解説します。私たちが受けている地球の重力・磁場の影響と、それらを調整する身体の機能、そして「今を大切にする」という仏教の智慧を学びます。

2. 神気神霊「天光院流呼吸法」の紹介

天光寺独自の呼吸法『天光院流呼吸法』を紹介。弘法大師（空海）が説いた真言密教の教えに基づき、心身を整え日常のストレスを和らげることを目的とした実践的なアプローチをご紹介します。

3. 密教ヒーリング（四次元療法）の実演と無料体験

希望者には、当日受付にて「無料密教ヒーリング」をその場で体験していただけます。密教で実現される正しいヒーリング・瞑想・五感セラピー法を学ぶことによって、あなたも癒されてみませんか。

4. お悩み無料相談会の実施

体調不良、病気、霊的なお悩み（除霊など）、ヒーリングや養成講座に関する疑問について、セミナー内で個別の無料相談を実施いたします。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=hvfeOWqfsDE ]

■ 開催概要

日時： 2026年7月5日（日） 13:30 ～ 16:30

会費： 無料

会場： 新宿エルタワー サンスカイルーム 1階C室

住所： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー 1F（JR各線「新宿駅」西口より徒歩約2分）

参加申込方法： 専用の申込フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCnlJ8BqZNwA4w_D1qdMYEuoIOQCwEXN3Esl__vzoP-t40yA/viewform)

■ 臼杵山 真言宗 総本山 天光寺 について

大自然に囲まれた東京都檜原村に本山を構える天光寺は、滝行体験や企業・新人研修、お祓い・除霊、不登校支援、先祖供養などを行い、年間を通じて多くの方が修行や相談に訪れる真言宗のお寺です。住職の高尾聖賢を中心に、伝統的な密教の教えをもとに現代人の心身を癒す活動を続けています。

本山所在地： 〒190-0204 東京都西多摩郡檜原村小沢4040-1

住職： 高尾 聖賢（たかお せいけん）

公式HP： https://www.tenkouji.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

団体名： 臼杵山 真言宗 総本山 天光寺

担当者： セミナー事務局宛

TEL： 042-519-9380

FAX： 042-519-9382

お問い合わせフォーム： https://www.tenkouji.jp/te-mail-all/