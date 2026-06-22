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2.5次元アイドルグループ“いれいす”と初コラボ「いれいす駅弁」 数量限定で発売！限定デザインパッケージ＆ノベルティグッズ付き
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、2.5次元アイドルグループ「いれいす」と、旅のときめく思い出に残る食体験をお届けするオリジナル駅弁ブランド「車窓食堂」のコラボレーション商品として、「車窓食堂」の定番商品『東海道新幹線弁当』に、本商品限定デザインパッケージを使用した『いれいす駅弁』を、2026年7月4日（土）から“販売日および各日数量限定”で発売いたします。
本商品は、「いれいす Summer Tour 2026 Irregular Vacation -Colorful Street-」の開催に合わせ、“販売日および各日数量限定”でご用意するコラボ駅弁です。いれいすの“ファンの皆さまにライブを楽しんでほしい”という熱い想いと、車窓食堂の“駅弁を通してこころ豊かな移動時間をお届けしたい”想いが重なり、今回、ライブへの期待に胸を膨らませる時間もかけがえのない思い出としてお楽しみいただけるよう、本コラボレーションが実現しました。
パッケージはツアーのキービジュアルを使用したオリジナルデザイン。さらに限定ノベルティも付属し、ライブに向かう思い出を持ち帰ることができる仕様でお届けいたします。
“おいしい旅を、駅弁から。”――ツアーへ向かうひとときに、ぜひ『いれいす駅弁』をお楽しみください。
■商品概要
いれいす駅弁 1,580円(税込)
ツアーのキービジュアルを使用したオリジナルデザインパッケージとお品書き、限定ノベルティ「チケットホルダー（全6種・ランダム）」が1枚付属します。深川めしやみそかつ、エビフライなど、東海道沿線のグルメをお楽しみいただけます。
↑パッケージ
↑中身
↑ノベルティ：チケットホルダー（全６種）
※ランダム封入のため絵柄は選べません。
↑お品書き
■販売日・販売箇所は、別紙PDFの「販売日、販売箇所一覧」をご覧ください。
■注意事項
・各販売店舗の販売数量は日により増減いたします。状況によっては販売個数を制限する場合がございます。
・東海道新幹線の改札内にある店舗のご利用は必要な乗車券類または入場券が必要となります。
・商品のご予約・お取り置きはできません。
・数に限りがございます。なくなり次第終了となります。ご了承ください。
■「いれいす」とは？
「いれいす（イレギュラーダイス）」は、2020年10月9日に結成されたVOISING所属の2.5次元アイドルグループ。
歌ってみた動画やオリジナル楽曲、バラエティ企画、生配信など、ネット発の活動を軸に毎日コンテンツを発信しながら、リアルライブや企業コラボなど活動の幅を広げ続けています。
2024年2月には、結成当初から掲げていた“日本武道館ライブ”を実現。さらに同年11月30日（土）・12月1日（日）には、グループ初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催しました。2025年夏には、「いれいす」として初となる全国アリーナツアーを開催し、約9万人を動員。
2026年夏には、全国13都市14会場を巡るツアーの開催を予定しています。
メンバー
＜左＞
上：-hotoke-
中：初兎
下：りうら
＜右＞
上：If
中：悠佑
下：ないこ
※写真はすべてイメージです。
※価格はすべて税込価格です。
※商品の仕様および価格は予告なく変更となる場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
パッケージはツアーのキービジュアルを使用したオリジナルデザイン。さらに限定ノベルティも付属し、ライブに向かう思い出を持ち帰ることができる仕様でお届けいたします。
“おいしい旅を、駅弁から。”――ツアーへ向かうひとときに、ぜひ『いれいす駅弁』をお楽しみください。
■商品概要
いれいす駅弁 1,580円(税込)
ツアーのキービジュアルを使用したオリジナルデザインパッケージとお品書き、限定ノベルティ「チケットホルダー（全6種・ランダム）」が1枚付属します。深川めしやみそかつ、エビフライなど、東海道沿線のグルメをお楽しみいただけます。
↑パッケージ
↑中身
↑ノベルティ：チケットホルダー（全６種）
※ランダム封入のため絵柄は選べません。
↑お品書き
■販売日・販売箇所は、別紙PDFの「販売日、販売箇所一覧」をご覧ください。
■注意事項
・各販売店舗の販売数量は日により増減いたします。状況によっては販売個数を制限する場合がございます。
・東海道新幹線の改札内にある店舗のご利用は必要な乗車券類または入場券が必要となります。
・商品のご予約・お取り置きはできません。
・数に限りがございます。なくなり次第終了となります。ご了承ください。
■「いれいす」とは？
「いれいす（イレギュラーダイス）」は、2020年10月9日に結成されたVOISING所属の2.5次元アイドルグループ。
歌ってみた動画やオリジナル楽曲、バラエティ企画、生配信など、ネット発の活動を軸に毎日コンテンツを発信しながら、リアルライブや企業コラボなど活動の幅を広げ続けています。
2024年2月には、結成当初から掲げていた“日本武道館ライブ”を実現。さらに同年11月30日（土）・12月1日（日）には、グループ初となるドーム公演をベルーナドームにて2日間開催しました。2025年夏には、「いれいす」として初となる全国アリーナツアーを開催し、約9万人を動員。
2026年夏には、全国13都市14会場を巡るツアーの開催を予定しています。
メンバー
＜左＞
上：-hotoke-
中：初兎
下：りうら
＜右＞
上：If
中：悠佑
下：ないこ
※写真はすべてイメージです。
※価格はすべて税込価格です。
※商品の仕様および価格は予告なく変更となる場合がございます。
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株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp