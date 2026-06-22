弘前大学などの共同チームがドローンを用いたレーザ計測（UAV LiDAR）による地すべりの地下構造推定技術を開発 ― 地すべり災害の早期復旧を支援し、地域のWell-being向上へ

弘前大学などの共同チームがドローンを用いたレーザ計測（UAV LiDAR）による地すべりの地下構造推定技術を開発 ― 地すべり災害の早期復旧を支援し、地域のWell-being向上へ