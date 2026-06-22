【広島国際大学】かんきつ類に含まれる微小カプセルの中身を解明 がん抑制のカギと期待の「調整役」を発見

【広島国際大学】かんきつ類に含まれる微小カプセルの中身を解明 がん抑制のカギと期待の「調整役」を発見