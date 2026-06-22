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学校法人金沢工業大学が寄付金のオンライン決済手段として、QRコード決済サービス「PayPay」を新たに導入
学校法人金沢工業大学（石川県野々市市扇が丘7-1、理事長：田向 純）は寄付金のオンライン決済手段として、金融機関への振込やクレジット決済に加え、この度QRコード決済サービス「PayPay」を導入しました。
これにより、金沢工業大学・国際高等専門学校ウェブサイトで公開している工学アカデミア計画寄付募集事業に対して、「PayPay」で寄付ができるようになります。*1
１ 利用開始日
令和8年6月22日（月）
２ 学校法人金沢工業大学の寄付金募集サイト（個人向け）
▶ https://www.kanazawa-it.ac.jp/kifu/credit.html
*1 「PayPayマネー」「PayPayクレジット」のみ利用可能。
「PayPayマネーライト」「PayPayポイント」は利用不可。
寄付金額に対しての「PayPayポイント」の付与および「PayPayステップ」は対象外。
「本人確認」の完了が必須となります。
【お問い合わせ先】
学校法人金沢工業大学 工学アカデミア計画 寄付金係（財務部資金運用管理室内）
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1
TEL：076-248-9868 (直通) ／ FAX：076-248-9934 (直通)
E-Mail：kifu@kanazawa-it.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
金沢工業大学 広報課
住所：石川県野々市市扇が丘7-1
TEL：076-246-4784
FAX：076-248-7318
メール：koho@kanazawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
これにより、金沢工業大学・国際高等専門学校ウェブサイトで公開している工学アカデミア計画寄付募集事業に対して、「PayPay」で寄付ができるようになります。*1
令和8年6月22日（月）
２ 学校法人金沢工業大学の寄付金募集サイト（個人向け）
▶ https://www.kanazawa-it.ac.jp/kifu/credit.html
*1 「PayPayマネー」「PayPayクレジット」のみ利用可能。
「PayPayマネーライト」「PayPayポイント」は利用不可。
寄付金額に対しての「PayPayポイント」の付与および「PayPayステップ」は対象外。
「本人確認」の完了が必須となります。
【お問い合わせ先】
学校法人金沢工業大学 工学アカデミア計画 寄付金係（財務部資金運用管理室内）
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1
TEL：076-248-9868 (直通) ／ FAX：076-248-9934 (直通)
E-Mail：kifu@kanazawa-it.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
金沢工業大学 広報課
住所：石川県野々市市扇が丘7-1
TEL：076-246-4784
FAX：076-248-7318
メール：koho@kanazawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/